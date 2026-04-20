كشف نادي الهلال عن جملة من الإصابات لعدد من لاعبيه، اليوم الإثنين، في إطار استعداداته للعودة لمنافسات دوري روشن السعودي 2025-2026، بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة.
الهلال يعلن جملة إصابات بقيادة كريم بنزيما وسالم الدوسري .. و"الحكومة" يستفز الجمهور بتصرفه
الهلال كان قد ودع النخبة الآسيوية الأسبوع الماضي من دور الـ16، بالهزيمة أمام السد القطري في ركلات الترجيح (2-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (3-3).
الآن لم يعد الزعيم منافسًا سوى على بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وإلا سيخرج بموسم صفري بعدما اعتذر في بدايته عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي.
ومن المقرر أن يعود الأزرق لمنافسات دوري روشن بمواجهة ضمك، في 28 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ30.
لكن الاستعدادات لمواجهة ضمك عكّرتها الإصابات..
عودة أكتشيتشيك واستمرار تأهيل مالكوم
أعلن الهلال عودة مدافعه التركي يوسف أكتشيتشيك للمشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، بعد غياب أكثر من شهر عن الملاعب.
أكتشيتشيك كان قد عانى في أوائل مارس الماضي عن إصابة في عضلات أسفل البطن، سافر على إثرها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، لعرض حالته على طبيب مختص.
وبينما كان هناك قلق من حاجته لتدخل جراحي، أكد الطبيب المختص أن حالته لا تستدعي ذلك، قبل أن يعود أكتشيتشيك للمران الجماعي الليلة.
في المقابل، يواصل الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي اشتمل على تدريبات في صالة الإعداد البدني، بجانب تدريبات الجري.
وكان مالكوم قد أصيب في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال مواجهة الخلود، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن، في الثامن من أبريل الجاري.
إصابة ثلاثي الهلال
أما عن المصابين الجدد، فقد أعلن الجهاز الطبي للهلال معاناة القائد سالم الدوسري من ألم في الركبة، استدعى وجوده في العيادة الطبية بمقر النادي.
فيما أوضحت الفحوصات معاناة لاعب الوسط مراد هوساوي من كدمة في الركبة.
أخيرًا في هذا الجانب، عانى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من آلام أسفل الظهر، خضع على إثرها لجلسة علاجية في عيادة النادي.
كريم بنزيما يستفز الجمهور
بينما يحترق جمهور الهلال بعد وداع النخبة الآسيوية، ثم بتلك الإصابات غير المعلوم ما إذا كانت ستلحق بمواجهة ضمك المقبلة أم لا، استفز تصرف كريم بنزيما جماهير ناديه..
قبل إعلان البيان الطبي من الهلال، نشر كريم بنزيما صورة له من إحدى المحميات الطبيعية، بينم يقف أمام مجموعة من الفيلة، معلقًا: "هذا حقيقي".
صورة اللاعب بالتزامن مع إصاباته المتكررة وانتكاسات الزعيم، أثارت غضب الجماهير التي انهالت عليه بالهجوم عبر حسابه على منصة "إكس".
أحد المعلقين على صورة الحكومة أمام الفيلة، كتب: "الصيفية الدوري الأمريكي يا ضعيف"، فيما علق آخر: "أجل عندك إصابة بالظهر ههه"، قبل أن يضيف ثالث: "هل لك أنت تعتزل من فضلك، لتوفر راتبك للهلال كي يتعاقد مع لاعب جديد؟ شكرًا لك".
ماذا قدم كريم بنزيما مع الهلال؟
جمهور الهلال مستفز تحديدًا من المهاجم الفرنسي كونه أهدر إحدى الركلات الترجيحية في مواجهة السد بدور الـ16 من النخبة الآسيوية، إذ أطاح بالكرة فوق العارضة بكثير بغرابة شديدة.
ومنذ انتقاله إلى القلعة الزرقاء في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة مجانية قادمًا من الاتحاد، شارك بنزيما في ثماني مباريات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.