احذروا القنبلة الموقوتة: كانسيلو عالق بين حق الهلال وكبرياء برشلونة .. وقرار منتظر قد يقلب كل الموازين ضد الزعيم!

لننظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن الهلال لا يزال يمتلك الحق في الإبقاء على ظهيره البرتغالي لحين نهاية عقده في صيف 2027، كما أن كانسيلو ملزم بالعودة إلى الزعيم إذا ما أراده من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ورغم أن الهلال دعّم بالفعل مركز الظهير الأيمن، بضم ثنائي محلي، وهما محمد محزري ومحمد الصرنوخ، في ظل إصابة حمد اليامي، إلا أن الوضع الحالي يؤكد أن كانسيلو لا يزال على "ذمة" العملاق السعودي، ما لم يتوصل لاتفاق على رحيل نهائي.

ولأن الهلال تعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، مقابل 25 مليون يورو، فمن حق الزعيم أن يضع شروطه حول النادي الذي يرغب في ضم الظهير البرتغالي، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير بأن الهلال يريد ما بين 10-15 مليون يورو، للموافقة على بيع المدة المتبقية من عقده.

في المقابل، ماذا عن الوضع في برشلونة؟ فرغم أن المدير الفني هانزي فليك كان يعتمد بشكل أساسي على جهود كانسيلو، إلا أن الإدارة الكتالونية تبدو راغبة في انتظار قدوم اللاعب "مجانًا" من الهلال، أو لا ترغب في دفع المبلغ الذي تريده الإدارة الهلالية من أجل الحصول على كانسيلو.

الحديث باستمرار عن "احتمالية" صفقة تبادلية، ما بين رافينيا الذي اشترطت الإدارة الحصول على 100 مليون يورو، من أجل رحيله إلى الهلال، أو كاسادو الذي تحاول الإدارة الكتالونية، الاستغناء عنه بمقابل مادي كبير، مع تسهيل ضم كانسيلو "مجانًا"، ضمن الصفقة التبادلية.

وبين هذا وذاك، فإن الهلال لا يزال يملك الكلمة حول مصير كانسيلو، ومن حقه أن يستثمر في ظهيره البرتغالي، إذا ما أراد برشلونة الحصول على خدماته، أو أي نادٍ آخر.

أضف إلى ذلك، أن الهلال كان قد استبعد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وحاجته للغياب لمدة شهرين، ما يعطي إدارة الزعيم الحق في استغلال أي لاعب أجنبي في القائمة مكانه.