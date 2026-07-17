لا يزال مستقبل الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مثار جدل واسع، في ظل الأداء السيء الذي قدمه في نهائيات كأس العالم، وكذلك أنباء إصابته، بالتزامن مع بدء معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا، من أجل التحضير للموسم الجديد.
رغم تصريحات وكيله: 60 يومًا تحسم مصير كوليبالي .. قد يصبح خارج الهلال في حالة واحدة!
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ماذا قدم كوليبالي في كأس العالم؟
وأفادت تقارير بأن كوليبالي يعاني من "تجمع دموي"، وكان بحاجة لإجراء عملية جراحية، إلا أنه قرر التحامل على نفسه من أجل المشاركة مع منتخب السنغال في كأس العالم.
وفوق أرض الميدان، قدم كوليبالي أداءً لم يكن على قدر التطلعات، والذي تجلّى في مباراة النرويج بالجولة الثانية، حينما تسبب في خطأين فادحين أسفرا عن هدفين لهالاند ورفاقه، فيما قرر المدرب بابي ثياو، إجلاسه على مقاعد البدلاء، في المباراة الثالثة أمام العراق، وكذلك لقاء دور الـ32، أمام بلجيكا.
وكان المنتخب السنغالي قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، بثنائية في مرمى بلجيكا، قبل أن ترد كتيبة رودي جارسيا بالتعادل بهدفين في الدقيقتين 86 و89، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، قبل أن يوقّع تيليمانس على الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 120+5، ويقصي أسود التيرانجا من المونديال.
60 يومًا تحسم مصير كوليبالي
وذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، منح الضوء الأخضر لإدارة الهلال، بالتصرف في عقد كاليدو كوليبالي، إذا ما استدعت الإصابة، غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة 60 يومًا، ليتم البحث عن بديل له.
وأضاف البكيري، أن إنزاجي يقود عاصفة من التغييرات في صفوف بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، واضعًا شركة المملكة القابضة، في وجه تلك العاصفة، ما استدعى دخول الإدارة الرياضية، في سوق الانتقالات الخارجية بشكل قوي، لسد احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.
تصريح وكيل كوليبالي
وكان فالي رمضاني، وكيل أعمال كوليبالي، قد خرج بتصريحات في يونيو الماضي، نافيًا قيام أي مسؤول في الهلال، بإبلاغ اللاعب بالاستغناء عنه بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أن المدافع السنغالي سعيد بالبقاء في السعودية، ويرغب في الالتزام بعقده الذي يمتد حتى يونيو 2027.
في المقابل، أشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال قد تستبعد كوليبالي من القائمة المحلية، حال استمرار أزمته الحالية، ليكتفي بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يخرج البكيري بحديث جديد، بذكره أن استمرار الإصابة قد يدفع بالسنغالي خارج أسوار القلعة الزرقاء.
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الهلال يبحث عن مدافعين
وتواصل إدارة نادي الهلال، البحث عن تعزيزات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من الدوري الإيطالي على وجه الخصوص؛ بعد رصد صفقتين في مركز قلب الدفاع.
اللاعب الأول هو جون لوكومي، المدافع الكولومبي المولود عام 1998، والذي يعد أيضًا محل اهتمام من قِبل إنتر، ويوفنتوس بشكل خاص.
الثاني هو فيكايو توموري، الذي يعتبره ميلان قابلًا للبيع، علمًا بأن مدافع تشيلسي السابق، سينتهي عقده - دون نية للتجديد - خلال العام المُقبل.
وبالحديث عن صفقة توموري، فإن التعاقد مع ماريو جيلا، قادمًا من لاتسيو، أدى إلى تغيير الترتيب الهرمي للفريق، وأدرك توموري جيدًا أن عليه البحث عن فريق جديد، من أجل اللعب بانتظام.
ويعد فيكايو، المولود عام 1997 في مدينة كالجاري بكندا، هو الخيار الأول لكتيبة سيموني إنزاجي، الذي يرغب في تشكيل ثلاثي دفاعي في الهلال، إلا أن ناديه لم يقدم أي عروض رسمية بعد.
ومن المتوقع ألا يتجاوز عرض الهلال، ما بين 12-13 مليون يورو، فيما يحتاج ميلان إلى 20 مليون، من أجل الموافقة على رحيله.
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جديد ميركاتو الهلال
وكان الهلال قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الثنائي صبري دهل وعبد الله العنزي، من صفوف الفيحاء والفتح، لمدة 5 مواسم، فيما قرر توجيه الشكر إلى عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية.
وبخلاف الصفقات المُعلنة، فإن اسم الهلال ارتبط بمفاوضات مع عدد من نجوم الكرة العالمية، على غرار كريسينسيو سمرفيل، جناح وست هام، كما ذكر الصحفي ساشا تافوليري، وأيضًا الحديث عن رافينيا، نجم برشلونة، فيما أشارت تقارير إلى رغبة سيموني إنزاجي، بتدعيم الفريق بظهير أيمن أجنبي، من فئة المواليد، خلال الفترة المُقبلة.
في المقابل، بات المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قريبًا من مغادرة الهلال، بعد الاتفاق على رحيله إلى أياكس أمستردام، فيما لا تمانع الإدارة النظر في العروض لضم مالكوم أوليفيرا، بشرط تلقي عرض مناسب.
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