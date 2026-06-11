كعكة التمثيل المونديالي: رغم موسمه السيئ.. الهلال يزاحم أندية "الدوريات الخمس الكبرى" في قائمة استثنائية

حين تُفتح دفاتر مونديال 2026، وتُفرز قوائم المنتخبات المشاركة فيه، يلتفت العالم تلقائيًا نحو العواصم الأوروبية الكبيرة؛ حيث يفتشون في أروقة برشلونة ومدريد، ويبحثون في سجلات مانشستر وحسابات باريس.

لكن.. صدمة الأرقام في النسخة المونديالية الحالية، لم تأتِ من القارة العجوز؛ بل هبت رياحها من قلب الرياض، حيث عاصمة المملكة العربية السعودية.

نعم.. عملاق الرياض الهلال هو الفريق الوحيد، الذي كسر احتكار أندية "الدوريات الخمس الكبرى" في أوروبا؛ وذلك في قائمة الأكثر تصديرًا للاعبين ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الهلال وقف وحيدًا، كـ"قوة غير أوروبية" تُزاحم عمالقة الدوريات الخمس الكبرى، على كعكة التمثّيل المونديالي؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..