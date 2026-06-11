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أحمد فرهود

كعكة التمثيل المونديالي: رغم موسمه السيئ.. الهلال يزاحم أندية "الدوريات الخمس الكبرى" في قائمة استثنائية

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اسم الهلال يتواجد بقوة في مونديال القارة الأمريكية..

حين تُفتح دفاتر مونديال 2026، وتُفرز قوائم المنتخبات المشاركة فيه، يلتفت العالم تلقائيًا نحو العواصم الأوروبية الكبيرة؛ حيث يفتشون في أروقة برشلونة ومدريد، ويبحثون في سجلات مانشستر وحسابات باريس.

لكن.. صدمة الأرقام في النسخة المونديالية الحالية، لم تأتِ من القارة العجوز؛ بل هبت رياحها من قلب الرياض، حيث عاصمة المملكة العربية السعودية.

نعم.. عملاق الرياض الهلال هو الفريق الوحيد، الذي كسر احتكار أندية "الدوريات الخمس الكبرى" في أوروبا؛ وذلك في قائمة الأكثر تصديرًا للاعبين ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الهلال وقف وحيدًا، كـ"قوة غير أوروبية" تُزاحم عمالقة الدوريات الخمس الكبرى، على كعكة التمثّيل المونديالي؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    سيطرة الأندية الإنجليزية على "كعكة التمثّيل المونديالي"

    تُسيطر الأندية الإنجليزية، على قائمة الأكثر تصديرًا للاعبين، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتتواجد 4 أندية إنجليزية، في المراكز التسعة الأولى؛ بقائمة أكثر الفرق تصديرًا للاعبين ببطولة كأس العالم 2026، على النحو التالي:

    * المركز الأول:

    يتواجد مانشستر سيتي في "المركز الأول"؛ حيث أرسل 19 لاعبًا مختلفًا في صفوفه، إلى بطولة كأس العالم.

    * المركز الثالث:

    يحتل آرسنال - بطل إنجلترا ووصيف أوروبا - "المركز الثالث"؛ وذلك بإرسال 16 لاعبًا في صفوفه، إلى بطولة كأس العالم.

    * المركز السادس:

    مانشستر يونايتد يتواجد في "المركز السادس"؛ وهو الذي أرسل 12 لاعبًا في صفوفه، إلى بطولة كأس العالم.

    * المركز السادس "مكرر":

    استحق كريستال بالاس الذي أصبح قوة لا يُستهان بها في العامين الأخيرين، أن يحتل "المركز السادس" في القائمة؛ بإرساله 12 لاعبًا إلى بطولة كأس العالم.

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    تواجُد برشلونة وغياب الريال.. وبايرن ميونخ ينقذ الألمان!

    على جانب آخر.. سنجد أن العملاق الكتالوني برشلونة، يتواجد ضمن قائمة الأندية التسعة الأكثر تصديرًا للاعبين، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    برشلونة بطل إسبانيا، أرسل 14 نجمًا مختلفًا في صفوفه، إلى بطولة كأس العالم 2026؛ متفوقًا بذلك على نادي العاصمة أتلتيكو مدريد الذي سيُمثّله 12 لاعبًا، وخلف باريس سان جيرمان الفرنسي "15 اسمًا".

    أما المفاجأة الكبرى؛ فتمثّلت في غياب العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد عن هذه القائمة، للأسباب التالية:

    * أولًا: استبعاد الكثير من اللاعبين فنيًا؛ بعد موسم ريال مدريد الكارثي في 2025-2026.

    * ثانيًا: تعرض بعض اللاعبين المهمين للإصابات؛ وذلك قبل كأس العالم 2026.

    ومن ناحيته.. أنقذ بايرن ميونخ صورة الألمان؛ حيث تواجد في "المركز الثاني" بقائمة الأكثر تمثّيلًا، وذلك بإرساله 18 لاعبًا إلى المونديال.

  • الهلال ضد باتشوكاAFP

    الهلال يُزاحم عمالقة "الدوريات الخمس الكبرى" في أوروبا

    الآن.. لنتحدث عن النادي الأساسي في تقريرنا؛ وهو عملاق الرياض الهلال، الذي كسر احتكار أندية "الدوريات الخمس الكبرى".

    ويتواجد الهلال في "المركز السادس" مكرر، بقائمة أكثر الأندية تصديرًا للاعبين ببطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

    وأرسل الزعيم الهلالي 12 لاعبًا، إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك على النحو التالي:

    * منتخب السعودية: حسان تمبكتي، علي لاجامي، متعب الحربي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري وسلطان مندش.

    * منتخب فرنسا: الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.

    * منتخب البرتغال: متوسط الميدان روبن نيفيش.

    * منتخب أوروجواي: المهاجم داروين نونيز.

    * منتخب المغرب: حارس المرمى ياسين بونو.

    * منتخب السنغال: قلب الدفاع خاليدو كوليبالي.

    ولا ننسى أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، هو ملك نادي الهلال - حتى الآن -؛ ولكنه تمت إعارته إلى العملاق الكتالوني برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي، وحتى 30 يونيو 2026.

    أي أننا إذا احتسبناه على الهلال، وليس برشلونة؛ سيكون عملاق الرياض قد أرسل 13 لاعبًا للمونديال، بالتساوي مع العملاق الكتالوني - الذي سينقص منه اسم وقتها -.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    تمثّيل قوي لنادي الهلال في المونديال رغم الموسم السيئ

    المثير في الأمر أن تمثّيل عملاق الرياض الهلال "القوي"، في بطولة كأس العالم 2026؛ يأتي على الرغم من موسمه غير الجيد، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وقدّم الهلال مستويات متذبذبة للغاية، طوال منافسات موسم 2025-2026؛ مع الاكتفاء بلقب وحيد فقط، هو كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبخلاف لقب الكأس؛ فشل الزعيم في جميع البطولات الأخرى، وذلك على النحو التالي:

    * دوري روشن السعودي: إنهاء المسابقة في "المركز الثاني".

    * دوري أبطال آسيا النخبة: توديع المسابقة من ثمن النهائي.

    * كأس السوبر السعودي: الغياب عن البطولة بسبب الانسحاب.

    وجاءت هذه النتائج المخيبة؛ رغم أن الهلال قدّم مفاجآت تاريخية، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وتعادل الهلال مع العملاق الإسباني ريال مدريد (1-1) في المجموعات، وفاز (4-3) على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي؛ قبل أن يودع من دور الـ8، على يد الفريق البرازيلي فلومينينسي.

    وتبقى الخبرة الدولية الكبيرة، التي يتمتع بها نجوم الزعيم الهلالي؛ هي السبب في ثقة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فيهم، حتى لو كان أداء ونتائج الفريق الأزرق غير جيد.