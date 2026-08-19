150 مليون يورو .. عرض "خيالي" من الهلال لضم أوسيمين ورد نهائي لجلطة سراي!

وعلى جانب آخر.. فجّر الصحفي الرياضي أحمد العجلان، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم عملاق الرياض الهلال.
نونيز كان قريبًا للغاية، من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي؛ للعب بجوار النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.
إلا أن العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تحول كبير في مستقبل نونيز؛ الذي بات قريبًا الآن من الانضمام إلى نادي الدرعية، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.
وأشار العجلان إلى أن الدرعية اتفق مع الهلال، على استعارة المهاجم الأوروجوياني؛ حيث من المقرر أن يتم توقيع العقود اليوم الأربعاء، مع انضمام اللاعب لتدريبات الفريق بعدها.