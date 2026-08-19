150 مليون يورو .. عرض "خيالي" من الهلال لضم أوسيمين ورد نهائي لجلطة سراي!

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة التي سبق أن نفت أي تحرك رسمي من الهلال لضم أوسيمين، إلى أن الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، أبدى استعداده للذهاب شخصيًا إلى العاصمة التركية إسطنبول لقيادة المفاوضات بنفسه.

وعلى الرغم من التقدم بعرض قيمته 150 مليون يورو، إلا أن التقارير التركية، أكدت أن جلطة سراي برئاسة دورسون أوزبك، أعلن رغبته الصريحة في الحفاظ على خدمات أوسيمين.

ومن جانبه لا يمانع اللاعب البقاء في تركيا، كعنصر رئيسي في مشروع جلطة سراي، رغم العرض المالي الضخم الذي تقدم به الهلال.



