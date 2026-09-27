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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

اتهامات بهدر الأموال في صفقة الهلال .. رئيس فنربخشه يثور غضبًا بسبب يوسف أكتشيتشيك والنصيري

انتقالات
الهلال
الاتحاد
فنربخشه
الدوري التركي الممتاز
Yusuf Akcicek
يوسف النصيري
إشبيلية

مؤتمر عزيز يلديريم حمل عديد المفاجآت..

نال اللاعبون القادمون من فنربخشه إلى الدوري السعودي نصيبهم من التصريحات الغاضبة لعزيز يلديريم؛ رئيس النادي التركي، على إثر التصرفات السيئة ماليًا لمجلس الرئيس السابق علي كوتش.

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  • ما القصة؟

    عزيز يلديريم عقد اليوم الأحد، أمام أعضاء الجمعية العمومية والإعلام التركي، مؤتمره المالي، مؤكدًا أن الثنائي علي كوتش وسعد الدين ساران، تركا خلفهما ديون تُثقل خزينة النادي.

    وفتح يلديريم ملف انتقال المدافع يوسف أكتشيتشيك إلى نادي الهلال في صيف 2025 مقابل 25.7 مليون يورو، مبديًا غضبه من طريقة تحصيل النادي لرسوم الصفقة.


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    اتفاقية مع البنك أهدرت مال أكتشيتشيك

    رئيس فنربخشه استغرب الطريقة التي لجأ لها مجلس إدارة فنربخشه السابق برئاسة علي كوتش، للحصول على سيولة مالية، في وقت قسط به الهلال قيمة الصفقة.

    وقال يلديريم موجهًا حديثه لمجلس كوتش: "لقد بعتم لاعبًا يُدعى يوسف مقابل 25 مليون و700 ألف يورو. حصلتم على 13 مليون يورو منها نقدًا، فيما قمتم بتسييل 12 مليونًا".

    وأضاف: "بسبب اتفاقية التسييل ضاع على فنربخشه مليون و100 ألف يورو. هل أستوليتم عليها أم ماذا فعلتم؟ أي دين هذا!، كونوا شجعان واعترفوا".

    جدير بالذكر أن اتفاقية التسييل تبيع من خلالها الأندية الأقسام المتبقية في أي صفقة لأحد البنوك، بهدف الحصول على سيولة مالية فورًا، على أن يقتطع البنك نسبة من الأقساط كعمولة له بعد ذلك، وهو ما أهدر مليون و100 ألف يورو على فنربخشه.



  • ماذا قال عن يوسف النصيري؟

    وعلى جانب آخر، انتقد يلديريم كذلك تصرف المجالس السابقة مع مستحقات انتقال المهاجم المغربي من إشبيلية إلى فنربخشه..

    رئيس النادي التركي الحالي أوضح أن قيمة صفقة المغربي وصلت لـ19 مليونًا و500 ألف يورو، فيما لم يدفع النادي منها ستة ملايين يورو.

    وأكد يلديريم اضطراره لدفع المبلغ لإشبيلية بعدما وصلت خطابات من الاتحاد الدولي تهدد بعقوبات، ليقوم بنفسه بإغلاق القضية بدفع المبلغ المتبقي.


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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفاصيل قضية فنربخشه والنصيري

    النصيري انضم إلى فنربخشه في صيف عام 2024 مقابل مبلغ قيمته 19.5 مليون يورو، يتم دفعهم على 8 أفساط، وهو الأمر الذي تسبب في ورطة للنادي التركي.

    الاتفاق بين فنربخشه وإشبيلية، كان ينص على دفع مبلغ الصفقة على 8 أقساط يتم تسديدهم خلال 4 سنوات، كما حدد كل منهما الجدول الزمني المخصص لتسديد الدفعات.

    الأزمة بدأت في 30 أبريل 2026، عندما فشل النادي التركي في سداد الدفعة المتفق عليها في هذا التاريخ، ولذلك لجأ إشبيلية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاته.

    وتزامنًا مع الجدل الدائر، قام الفيفا بوضع اسم فنربخشه ضمن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين لـ3 فترات انتقالات متتالية بسبب أزمة النصيري.

    النادي التركي قال في بيان رسمي:"ردًا على الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام حول عقوبة منع التسجيل التي تم فرضها من الاتحاد الدولي، نود التأكيد على أنها مؤقتة وليست نهائية، وتتعلق بانتقال يوسف النصيري لنا في موسم 2024/2025".

    وأضاف:"بعد عدم سداد القسط المستحق في 30 أبريل 2026 من قيمة الصفقة، قام إشبيلية باتخاذ إجراءات قانونية للاتحاد الدولي، وبالفعل قمنا بدفع المستحقات المتأخرة".

    الأمر لم يتوقف على ما حدث في أبريل الماضي، حيث قام إشبيلية بإدراج القسط الخاص بدفعة 31 أكتوبر 2026 ضمن القضية، والذي تصل قيمته إلى 2.9 مليون يورو، ليقوم الفيفا بتقديم موعد السداد لضمان حسم الأمور وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.

    وفي هذا السياق قال فنربخشه:"خلال نفس القضية، قام النادي المعني بالمطالبة بسداد القسط التالي من الدفعات، وانتظرنا رد الفيفا على الأمر من أجل حسم الموقف تمامًا".

    وتابع:"سنقوم بسداد المبلغ الذي حدده قرار الاتحاد الدولي في أول يوم عمل بالأسبوع "الإثنين"، وسيتم بعدها رفع عقوبة منع تسجيل اللاعبين، عند الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، كما سنقوم بعرض جميع البيانات المالية الخاصة بالفترات السابقة بكل شفافية على أعضاء الجمعية العمومية ووسائل الإعلام، في الاجتماع المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر 2027".