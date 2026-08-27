سيتحرر من "انفرادية الهلال".. علي البليهي على أبواب الانتقال إلى هذا الفريق الكبير!

يبدو أننا أصبحنا أمام "الحلقة الأخيرة"، من مسلسل المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، مع عملاق الرياض الهلال.
البليهي خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
يبدو أننا أصبحنا أمام "الحلقة الأخيرة"، من مسلسل المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، مع عملاق الرياض الهلال.
البليهي خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
يرتبط المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، بعقدٍ مع عملاق الرياض الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.
إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه، التخلي عن البليهي في صيف العام الحالي؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، أو من خلال فسخ العقد.
ووسط كل ذلك؛ قررت الإدارة الهلالية تحويل البليهي إلى "التدريب الانفرادي"، لحين إيجاد حل لمستقبله نهائيًا.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان مساء اليوم الخميس، عن اقتراب النجم السعودي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، من الانضمام إلى فريقه الجديد رسميًا.
العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن البليهي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار العجلان إلى أن انضمام المدافع السعودي المخضرم للشباب؛ سيكون في صفقة انتقال حر، بشكلٍ نهائي.
أساسًا.. المدافع السعودي المخضرم علي البليهي لعب في صفوف نادي الشباب، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026؛ وذلك على سبيل الإعارة.
نعم؛ عملاق الرياض الهلال تخلى عن البليهي إلى الشباب في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب عدم رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي في تواجده معه.
وبقميص الشباب؛ شارك المدافع المخضرم في 14 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها هدفين.
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بدأ المدافع السعودي المخضرم علي البليهي البالغ من العمر 36 سنة، مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، مع نادي البكيرية؛ قبل أن ينتقل منه إلى النهضة صيف 2014، ثم فريق الفتح الأول لكرة القدم في 2015.
وتألق البليهي مع الفتح، على مدار موسمين كاملين؛ ليُحقق أكبر قفزة في مسيرته الكروية، عندما انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2017.
ومع الهلال.. لعب المدافع المخضرم 263 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 23 هدفًا، مع صناعة 3 تمريرات حاسمة.
وإجمالًا.. توّج علي البليهي بـ14 لقبًا مع فريق الهلال الأول؛ من بينها 5 بطولات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا.