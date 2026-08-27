سيتحرر من "انفرادية الهلال".. علي البليهي على أبواب الانتقال إلى هذا الفريق الكبير!

يرتبط المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، بعقدٍ مع عملاق الرياض الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه، التخلي عن البليهي في صيف العام الحالي؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، أو من خلال فسخ العقد.

ووسط كل ذلك؛ قررت الإدارة الهلالية تحويل البليهي إلى "التدريب الانفرادي"، لحين إيجاد حل لمستقبله نهائيًا.