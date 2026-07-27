مركز المهاجم في الهلال صداع يتجدد مع كل سوق انتقالات، وخلال صيف 2026 الهدف كان التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ نجم باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن تلك الصفقة ستبقى حلمًا كما بدأت.
حلم الهلال .. عثمان ديمبيلي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن السعودي
ما القصة؟
الهلال في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رحيل البرازيلي ماركوس ليوناردو نحو أياكس الهولندي، والبحث عن عرض جديد للأوروجواياني داروين نونيز.
يتبقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد الصداع الأكبر في الهلال، حيث يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة ثم فسخ عقده المتبقي به موسم وحيد، رافضًا الرحيل لأي نادٍ آخر في صفقة بيع.
ووسط مساعي الزعيم في التخلص من "الحكومة" ظهر اسم عثمان ديمبيلي كهدف أكبر للنادي، خاصةً مع رفض الإنجليزي هاري كين الرحيل عن بايرن ميونخ..
قرار عثمان ديمبيلي
الجديد في هذا الشأن، كشفه الصحفي الرياضي ساشا تافوليري عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدًا أن المهاجم الفرنسي حسم موقفه بالفعل من عرض الهلال السعودي.
ديمبيلي رفض فكرة الانتقال للرحيل خلال الصيف الجاري، إذ أخبر المفاوض السعودي بأنه يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وأكد تافوليري أن الفترة المقبلة ستشهد تجديد عقد ديمبيلي مع فريق العاصمة الفرنسية، إذ يمتد عقده الحالي حتى نهاية يونيو 2028.
ديمبيلي .. ليس الرافض الأول
خلال الصيف الجاري، ارتبط أكثر من اسم عالمي بالهلال في مختلف المراكز..
البداية كانت مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يتمسك به بايرن ميونخ، رافضًا بشكل قاطع رحيله نحو أي دوري في العالم، حتى وإن كان الإسباني من بوابة برشلونة.
كذلك ارتبط اسم الهلال بالبرازيلي رافينيا؛ جناح أيسر برشلونة، وسط مزاعم من البعض أنه يعاني من أزمة مالية تدفعه للموافقة على عرض المملكة السعودية، إلا أن زوجته نفت تلك المزاعم بشكل قاطع.
لكن بحسب التقارير فإن برشلونة بالغ في مطالبه المالية، ما دفع نادي العاصمة السعودية إلى التعاقد بشكل رسمي مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادمًا من وست هام الإنجليزي، لتدعيم مركز الجناح الأيسر.
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صفقات الهلال في صيف 2026
يعد الهلال الأكثر نشاطًا من بين كبار الأندية السعودية، في ظل استحواذ الأمير الوليد بن طلال على 70% من ملكيته مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمار العامة السعودي.
الزعيم تعاقد في الصيف الجاري مع الخماسي المحلي: الحارس محمد العويس، الظهير الأيمن محمد الصرنوخ، الجناح الأيمن صبري دهل، جناحي اليسار عبدالله العنزي ونواف الحبشي.
أما الجناح الأيسر الهولندي سامرفيل فهو الأجنبي الوحيد الجديد في قائمة الهلال حتى الآن، في انتظار تفريغ أماكن لصفقات جديدة.
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