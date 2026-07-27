حلم الهلال .. عثمان ديمبيلي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن السعودي

الهلال في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رحيل البرازيلي ماركوس ليوناردو نحو أياكس الهولندي، والبحث عن عرض جديد للأوروجواياني داروين نونيز.

يتبقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد الصداع الأكبر في الهلال، حيث يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة ثم فسخ عقده المتبقي به موسم وحيد، رافضًا الرحيل لأي نادٍ آخر في صفقة بيع.

ووسط مساعي الزعيم في التخلص من "الحكومة" ظهر اسم عثمان ديمبيلي كهدف أكبر للنادي، خاصةً مع رفض الإنجليزي هاري كين الرحيل عن بايرن ميونخ..



