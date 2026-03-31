رحلة الـ640 يومًا الكارثية: لا الهلال أو صربيا استفادا من أزمة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.. والعودة "باردة"

لم يكن غياب النجم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن صفوف منتخب صربيا الأول لكرة القدم، منذ خيبة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مجرد إصابة عابرة أو استراحة محارب؛ بل كانت أشبه بـ"حرب باردة" صامتة خلف الكواليس، خاضها جنرال عملاق الرياض الهلال ضد مدربه السابق دراجان ستويكوفيتش.

عامان من العزلة الدولية، تحوّل فيهما سافيتش البالغ من العمر 31 عامًا؛ من "أيقونة صربية" لا تُمس، إلى لغز مُحيّر يثير التساؤلات في شوارع بلجراد.

ومع انقشاع غبار الأزمات، وفتح صفحة جديدة مع المنتخب الصربي، تحت قيادة فيلكو باونوفيتش؛ انتظر الجميع "انفجار" نجم الزعيم الهلالي، في فترة التوقف الدولي "مارس 2026".

سافيتش شارك في "وديتي" صربيا ضد منتخبي إسبانيا والسعودية؛ حيث خسر الأولى (0-3)، قبل أن يفوز في الثانية (2-1).

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المُهمة؛ وذلك بعد غياب ميلينكوفيتش سافيتش الطويل عن منتخب صربيا، ثم عودته ضد إسبانيا والسعودية..