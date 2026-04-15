فيديو | تكلفة ضخمة لرحيل الإيطالي وهل يتدخل الوليد بن طلال؟ وليد الفراج يكشف خريطة إنقاذ الهلال!

دخل الهلال المرحلة الحاسمة من الموسم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، خلف المتصدر نادي النصر الذي يبتعد بفارق خمس نقاط مما يضع الفريق أمام حتمية الفوز في كافة مبارياته المقبلة مع انتظار تعثر المنافس المباشر لاستعادة آماله في اللقب.
ورغم الصدمة القارية التي أثرت على معنويات الجماهير، يظل التحدي المحلي هو الشغل الشاغل للإدارة والجهاز الفني لإنقاذ الموسم ببطولة كبرى، خاصة أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة المنافسة على لقب كأس الملك بعد وصوله إلى المباراة النهائية.
وتنتظر الهلال ست مواجهات مصيرية في الدوري ستحسم شكل المنافسة بشكل نهائي، حيث يبدأ مشواره المتبقي بلقاء نادي ضمك في 28 أبريل الجاري، ثم يرحل لمواجهة الحزم في الثاني من مايو المقبل.
وتتجه الأنظار كلها نحو قمة الموسم في 7 مايو حين يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على النصر في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، تليها مباراة نيوم في 13 مايو، ثم يختتم مشواره بمواجهة الفيحاء في 21 مايو، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة أمام نادي الخليج التي لم يتحدد موعدها الجديد بعد، ليكون الفريق أمام جدول مزدحم يتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.