Simone Inzaghi Jose Mourinho GOAL ONLYGoal AR
هلال إنزاجي: احذر من واقع "دوري اللاهزيمة الأليم".. عندما تضعك كرة القدم في "سلة واحدة" مع جوزيه مورينيو

كرة القدم أحيانًا تكون قاسية للغاية..

في عالم كرة القدم.. يُقال إن الأرقام لا تكذب؛ ولكنها تُمارس في الحقيقة أقصى أنواع الخداع، في بعض الأحيان.

هذا الأمر قد ينطبق على عملاق الرياض الهلال، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبينما يسير قطار "هلال إنزاجي"، بدون أي هزيمة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تلوح سحابة سوداء، من التاريخ البعيد.

ويتشارك هلال إنزاجي هذه السحابة السوداء، مع العملاق البرتغالي بنفيكا؛ الذي يتولى قيادته المدير الفني جوزيه مورينيو، في الموسم الرياضي الحالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ المُفارقة الغربية أو ما يُمكن تسميتها بـ"السحابة السوداء"، التي يتشارك فيها هلال إنزاجي وبنفيكا مورينيو..

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عكس بنفيكا.. "هلال إنزاجي" يُنافس على كل شيء!

    تعاقد مجلس إدارة نادي الهلال، مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في يونيو من عام 2025؛ حيث يُقاتل الفريق معه على كافة الألقاب خلال الموسم الحالي، على النحو التالي:

    * أولًا: "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثالثًا: التأهُل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

    ويمتلك الزعيم 68 نقطة من 28 مباراة، وبفارق نقطتين عن نادي النصر "المُتصدر"؛ والذي لعب لقاءً أقل من منافسه، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

    أي أن هلال إنزاجي؛ بإمكانه تحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم الحالي، رغم كل الانتقادات التي توجه له.

    ومن ناحيته.. تولى البرتغالي جوزيه مورينيو، القيادة الفنية للعملاق المحلي بنفيكا، في سبتمبر من عام 2025.

    وخسر بنفيكا مع مورينيو، كافة الألقاب المُمكنة في الموسم الرياضي الحالي؛ سواء على المستوى المحلي، أو حتى قاريًا.

    ولم يعد أمام العملاق البرتغالي، سوى المُنافسة على لقب الدوري المحلي فقط؛ حيث يحتل "المركز الثالث" حاليًا، بعد كل من بورتو وسبورتنج لشبونة.

    * المركز الأول: بورتو "73 نقطة من 28 مباراة".

    * المركز الثاني: سبورتنج لشبونة "68 نقطة من 27 مباراة".

    * المركز الثالث: بنفيكا "66 نقطة من 28 مباراة".

    وبالتالي.. يتضح أن بنفيكا يبتعد بفارق 7 نقاط، عن بورتو صاحب الصدارة؛ وذلك قبل 6 جولات من نهاية مسابقة الدوري البرتغالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    الهلال وبنفيكا.. احتمالية "دوري اللاهزيمة" بدون التتويج

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سنستعرض الآن "مُفارقة غريبة"؛ تجمع بين نادي الهلال بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، والعملاق البرتغالي بنفيكا الذي يشرف عليه المدرب الكبير جوزيه مورينيو.

    هذه المُفارقة؛ هي أن هلال إنزاجي وبنفيكا مورينيو قد يحققا "دوري اللاهزيمة" في السعودية والبرتغال، دون التتويج باللقب.

    نعم.. الهلال يحتل "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، بدون أن يتلقى أي هزيمة في 28 مباراة؛ وذلك على النحو التالي:

    * فوز: 20.

    * تعادل: 8.

    * هزيمة: 0.

    ورغم ذلك لا يتصدر الهلال جدول الترتيب؛ بل أن غريمه التاريخي نادي النصر هو من يتواجد في "المركز الأول"، رغم خسارته 3 مرات.

    وفي البرتغال.. حقق بنفيكا 19 انتصارًا مقابل 9 تعادلات، وبدون أي هزيمة في مسابقة الدوري المحلي؛ وذلك بعد مرور 28 جولة، حتى الآن.

    ومثل الزعيم الهلالي.. لا يتصدر بنفيكا جدول الترتيب؛ بل يسبقه بورتو "الأول" وسبورتنج لشبونة "الوصيف"، واللذان خسر كل منهما مرة وحيدة.

  • SL Benfica v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    3 أمثلة عن "دوري اللاهزيمة" دون التتويج باللقب!

    المُثير في الأمر أن تحقيق ناديي الهلال وبنفيكا - إذا حدث ذلك -، "دوري اللاهزيمة" في السعودية والبرتغال، دون التتويج باللقب؛ لن يكون الأول من نوعه، عبر تاريخ الساحرة المستديرة.

    وهُناك 3 أمثلة شهيرة للغاية، لأندية أوروبية حققت "دوري اللاهزيمة"، ولكنها لم تتوج باللقب في النهاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري البرتغالي 1977-1978:

    فشل بنفيكا نفسه في التتويج بلقب الدوري البرتغالي 1977-78؛ وذلك رغم تحقيق 21 فوزًا و9 تعادلات، في 30 مباراة.

    وجمع بنفيكا 51 نقطة في هذا الدوري؛ ليخسر اللقب بـ"فارق الأهداف" عن الغريم التاريخي بورتو، الذي تعرض لهزيمة وحيدة.

    * الدوري الإيطالي 1978-1979

    لم يتمكن نادي بيروجيا من التتويج بلقب الدوري الإيطالي 1978-79؛ وذلك رغم تحقيق 11 انتصارًا و19 تعادلًا، في 30 مباراة.

    بيروجيا جمع 41 نقطة في هذا الدوري؛ ليخسر اللقب بـ"فارق 3 نقاط" عن نادي ميلان، الذي تعرض لثلاث هزائم.

    * الدوري التركي 1985-1986

    نادي جلطة سراي فشل في التتويج بلقب الدوري التركي 1985-86؛ وذلك رغم تحقيق 20 انتصارًا و16 تعادلًا، في 36 مباراة.

    جلطة سراي جمع 56 نقطة في هذا الدوري؛ ليخسر اللقب بـ"فارق الأهداف" عن نادي بشكتاش، الذي تعرض لهزيمتين.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. على الهلال وبنفيكا الحذر من "الواقع الأليم"

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن ناديي الهلال وبنفيكا بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي والبرتغالي جوزيه مورينيو تواليًا؛ قد يُعيشان واقعًا أليمًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    والحقيقة أن هُناك أندية عالمية وعربية، حققت لقب الدوري المحلي "بدون هزيمة"؛ ليتم تدوين ذلك في سجلات التاريخ، بشكلٍ رسمي.

    إلا أن الصعب للغاية؛ هو أن يعيش نادٍ ما على وقع إنجاز "دوري اللاهزيمة"، ورغم ذلك لا يتوّج باللقب.

    وإذا فشل الهلال وبنفيكا، في تحقيق لقبي الدوري في السعودية والبرتغال تواليًا؛ فذلك سيكون بسبب كثرة التعادلات، في الموسم الرياضي الحالي.

    وفرط الهلال وبنفيكا في كثير من النقاط، بسبب التعادلات العديدة؛ وهي الظاهرة التي يتمنى الناديان التخلص منها في الجولات القادمة، على أن تخدمهما نتائج المُنافسين.


