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أحمد فرهود

الهلال يفوز ويمتع: سيموني إنزاجي يعثر على "سلاح جديد" ضد الفيحاء.. وإلى كريسينسيو سامرفيل "هوسك سيضرك"

فقرات ومقالات
الهلال
سيموني إنزاجي
كريسينسيو سامرفيل
كريم بنزيما
سلطان مندش
الفيحاء ضد الهلال
الفيحاء
دوري روشن السعودي

الهلال يواصل حصد النقاط..

"هذا ما نريده منك يا الهلال؛ فلا تعود للخلف مجددًا".. هذا هو لسان حال عشاق عملاق الرياض؛ وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء، مساء اليوم الخميس.

انتصارات الهلال "المحلية"، ليست وليدة اليوم فقط؛ بل هي مستمرة منذ الموسم الرياضي الماضي؛ لكن ظل "عدم الرضا" بأداء الفريق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، هو الأمر الغالب.

لكن اليوم، وفي الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ شاهد جمهور الزعيم أخيرًا، فريقهم "يفوز ويمتع" ضد الفيحاء.

الهلال فاز (3-0) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ بواسطة كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والثنائي السعودي سلطان مندش وناصر الدوسري، في الدقائق 31 و46 و88 تواليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على الفيحاء..

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  • Simone Inzaghi Ruben Neves Al Hilal Goal OnlyGoal AR

    أفضل مباريات الهلال في الموسم الحالي

    قدّم عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيحاء، "أفضل مباراة" مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأساسًا.. الهلال خاض 3 مباريات فقط، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث جاءت أول مواجهتين قبل لقاء الفيحاء، على النحو التالي:

    * الهلال (4-2) الفيصلي: تقديم شوط واحد جيد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * الرائد (0-2) الهلال: مستوى ضعيف طوال الـ90 دقيقة؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما ضد الفيحاء، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فقد أقنع الفريق الهلالي جمهوره، منذ بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة النهاية.

    نعم.. الهلال ظل ينوع هجماته من الطرفين والعمق، ويضغط على الخصم، ويبذل نجومه جهدًا طوال الـ90 دقيقة؛ ليكللوا ذلك بالفوز (3-0)، وحصد ثلاث نقاط غالية أخرى.

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    سيموني إنزاجي يعثر على "سلاح جديد فتاك"

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نُشير إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، اكتشف "سلاحًا جديدًا فتاكًا" في مواجهة نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذا السلاح الجديد؛ هو التسديد المتواصل من بعيد، والذي شكل خطورة كبيرة جدًا على مرمى الفيحاء.

    ويمتلك الفريق الهلالي، نجومًا رائعين في عملية التسديد؛ ولكنه لم يكن يستخدم هذا السلاح كثيرًا، في المباريات الماضية.

    إلا أنه في مباراة ليلة الخميس؛ شاهدنا الهلال يسدد أكثر من 20 كرة صوب مرمى الفيحاء، خاصة عن طريق هؤلاء النجوم:

    * أولًا: متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

    * ثالثًا: الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

    وكان هؤلاء اللاعبين، الأكثر تسديدًا على مرمى الفيحاء؛ بالإضافة إلى أسماء أخرى بالطبع، مثل الجناح السعودي المخضرم سلطان مندش.

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    كريسينسيو سامرفيل.. هوسك سيضرك مع الهلال

    الآن.. لنتحدث عن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الذي يواصل مستوياته الرائعة مع عملاق الرياض الهلال؛ منذ الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الحالي، بشكلٍ رسمي.

    سامرفيل يقدّم حلولًا هجومية عديدة للزعيم الهلالي، ويقف وراء كل فرصة خطيرة تقريبًا؛ ولكنه يعيبه أمرين خطيرين للغاية، هما:

    * أولًا: الهوس بتسجيل هدفه الأول مع الهلال.

    * ثانيًا: الاستعراض المبالغ فيه.

    هذان النقطتين ظهرتا في الدقيقة 80، من عمر مباراة الهلال والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    سامرفيل حرص في هذه الدقيقة تحديدًا، على تسديد "الركلة الجزائية" التي تحصل عليها زميله الفرنسي تيو هيرنانديز؛ وذلك من أجل تسجيل هدفه الرسمي الأول، بقميص الزعيم الهلالي.

    إلا أن النجم الهولندي الشاب، أراد أن يكون هذا الهدف بشكلٍ جمالي أيضًا؛ فقام بتنفيذ "الركلة الجزائية"، بطريقة بانينكا الشهيرة.

    وجاء تنفيذ سامرفيل لـ"ركلة بانينكا"، بشكلٍ كارثي للغاية خارج المرمى؛ حيث تحوّل استعراضه الزائد، إلى سلاحٍ ضده.

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    بنزيما يخيب الآمال مجددًا.. وتحية خاصة إلى سلطان مندش

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالحديث عن نجمين اثنين، في صفوف عملاق الرياض الهلال؛ وذلك خلال مواجهة نادي الفيحاء، وهما:

    * أولًا: المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    * ثانيًا: الجناح السعودي سلطان مندش.

    بنزيما واصل مستوياته المخيبة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ليعطي مبررًا آخر إلى الهلال ومديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، للاستغناء عنه في صيف العام الحالي.

    وكما يعلم الجميع، يبحث الزعيم الهلالي عن مهاجم أجنبي في صيف العام الحالي؛ فإذا نجح في حسم الصفقة، سيُخالص بنزيما نهائيًا.

    أما بخصوص مندش.. فهو بعيدًا عن الهدف الذي سجله ضد الفيحاء؛ يثبت أهميته الكبيرة، في كل مرة يُشارك فيها "أساسيًا" مع الهلال.

    ولم يشعرنا مندش، بغياب النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الذي أتم اتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي؛ بل ظهر بشكلٍ أفضل منه تقريبًا، في الدقائق التي لعبها ضد الفيحاء.

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