Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite
"تأكيد براءته وتخاذل اللاعبين" .. مسؤولي هلالي سابق يرد على أنباء التمرد ضد إنزاجي برسالة شديدة اللهجة!

الهلال يستعد لمرحلة الحسم في الدوري والكأس..

لا يزال مصير الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محل غموض، في ظل احتدام منافسات دوري روشن السعودي، وكذلك الخروج المبكر للزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

إنزاجي يرتبط بعقد مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027، إلا أن ذلك لم يمنع موجة الانتقادات الموجهة ضده، رغم تأهل الأزرق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واستمراره في السباق على لقب دوري روشن، في ظل الاسلوب الدفاعي الذي يعتمده.

وجاءت خسارة الهلال مبكرًا من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري، بركلات الترجيح، مثل "الصاعقة"، على محبي الزعيم، لتشتد حدة الانتقادات تجاه إنزاجي، ويبدأ الحديث حول مصير المدرب ومدى إمكانية إنهاء عقده.

    مطالبة لاعبي الهلال برحيل إنزاجي؟

    ووجه عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق، رسالة حول ما تم تداوله بشأن وجود رغبة من قِبل لاعبي الزعيم في عدم استمرار سيموني إنزاجي على رأس الجهاز الفني.

    وجاء في رسالة الجاسر، عبر حسابه على منصة (إكس)، "إذا كان ما يتم تداوله من أن لاعبي الهلال لا يريدون إنزاجي، فهذا تأكيد جديد على براءة إنزاجي وتخاذل اللاعبين وغياب الدور الإداري تمامًا عن أجواء الفريق وتهيئته ومتابعة ما يحدث".

  • شواهد سابقة

    وأضاف الجاسر "كل الشواهد السابقة التي تدخلت فيها الإدارة بدعم المدرب كانت النتيجة إيجابية؛ ففي أول موسم لكوزمين، تقدم ستة لاعبين بخطاب لعدد من أعضاء الشرف، مطالبين بإبعاد المدرب، وتم رفض الطلب، ودعم المدرب وإصدار بيان تجديد الثقة فيه، وأنهى الهلال الدوري بطلًا.

    وحين حاول سلمان الفرج الاعتراض على جيسوس، تم تجاهله وإبعاده، ليحقق الهلال أفضل موسم في تاريخه، وغير ذلك الكثير من الأحدث التي تؤكد أن تخلي الإدارة عن دورها وترك الفريق في صراع داخلي، نتيجته الفشل ثم الفشل.

    وأنا هنا أتحدث عندما يكون المدرب اسمًا كبيرًا، وعلى كفاءة عالية، لكن للأسف تعودنا دعم المدربين الفاشلين والتخلي عن الناجحين حتى يسقطهم اللاعبون المدللون".

    تأجيل إقالة إنزاجي بسبب قانون الضرائب؟

    وكان الصحفي الرياضي فرانسيسكو بوريزو، قد كشف عن سبب محتمل وراء تأجيل إقالة سيموني إنزاجي من تدريب الهلال، وهو قيمة الضريبة التي سيكون المدرب الإيطالي مطالبًا بدفعها في بلاده، إذا تمت إقالته الآن.

    وأضاف بوريزو أنه حتى يتفادى إنزاجي دفع الضرائب في إيطاليا، يجب أن يبقى خارج البلاد لأكثر من 183 يوم، تحسب من بداية السنة الميلادية الجديدة، الأمر الذي يجعل بقاءه مع الهلال، مسألة مراعاة لظروفه الشخصية، وإرجاء إنهاء التعاقد لبعض الوقت.

  • الشرط الجزائي في عقد إنزاجي

    وأوضح الإعلامي حمد الصويلحي، أن قرار إقالة سيموني إنزاجي من تدريب الهلال، صعب، بسبب القيمة الكبيرة للشرط الجزائي المذكور في عقده.

    وأوضح الصويلحي أن عقد إنزاجي مع الهلال، ينص على أنه في حالة إقالته في الموسم الأول، فإنه يحصل على 35 مليون يورو، كشرط جزائي، من شركة النادي، أي ما يعادل أكثر من 154 مليون ريال سعودي.

    هذا الأمر يفسر التصريحات الواثقة التي أدلى بها وكيل إنزاجي، فيديريكو باستوريلو، لصحيفة "الرياضية"، في وقت سابق، حينما أكد أن ما يتردد حول رحيل المدرب سيموني، سواءً لقيادة ميلان أو منتخب إيطاليا الأول، غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن إنزاجي سيواصل مهام عمله، وفق عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    مسيرة سيموني إنزاجي مع نادي الهلال

    المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تولى تدريب عملاق الرياض الهلال، في مطلع يونيو من عام 2025؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي الكبير إنتر.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي قاد فيها الفريق الأول للتأهُل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج ضد فلومينينسي البرازيلي.

    ومن ثم.. انطلقت مسيرة المدير الفني الإيطالي "المحلية والقارية"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، مع التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وجاءت الضربة الأكبر للزعيم الهلالي مع إنزاجي؛ بالخروج من دوري أبطال آسيا "النخبة" من ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    * أرقام الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي:

    - مباريات: 48.

    - فوز: 35.

    - تعادل: 11.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 120.

    - أهداف مستقبلة: 48.

    ومع استمرار مسيرته بلا هزيمة في دوري روشن، تجددت آمال الهلال في المنافسة على اللقب، بعد خسارة النصر أمام القادسية، في قمة الجولة الحادية والثلاثين، ليصبح الفارق بين قطبي الرياض، خمسة نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم.

    وبخلاف ذلك، فإن الهلال سيكون على موعد مع مواجهة النصر، خارج قواعده، في الأول بارك، يوم الثلاثاء 12 مايو، ضمن الجولة 32 من دوري روشن، أي أن إنزاجي لا يزال بإمكانه إنهاء الموسم، بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

