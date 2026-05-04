"تأكيد براءته وتخاذل اللاعبين" .. مسؤولي هلالي سابق يرد على أنباء التمرد ضد إنزاجي برسالة شديدة اللهجة!

لا يزال مصير الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محل غموض، في ظل احتدام منافسات دوري روشن السعودي، وكذلك الخروج المبكر للزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

إنزاجي يرتبط بعقد مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027، إلا أن ذلك لم يمنع موجة الانتقادات الموجهة ضده، رغم تأهل الأزرق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واستمراره في السباق على لقب دوري روشن، في ظل الاسلوب الدفاعي الذي يعتمده.

وجاءت خسارة الهلال مبكرًا من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري، بركلات الترجيح، مثل "الصاعقة"، على محبي الزعيم، لتشتد حدة الانتقادات تجاه إنزاجي، ويبدأ الحديث حول مصير المدرب ومدى إمكانية إنهاء عقده.