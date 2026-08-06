"دفعة الدعم وصلت".. اقتراب رحيل سيموني إنزاجي عن الهلال

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن أن عملاق الرياض الهلال، قرر "إقالة" المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "طرف علم.. إنزاجي طار".

وشدد البكيري على أن هُناك إجماع بين عشاق الزعيم الهلالي، على ضرورة رحيل إنزاجي بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.