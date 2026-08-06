"دفعة الدعم وصلت".. اقتراب رحيل سيموني إنزاجي عن الهلال

فجّر الصحفي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مع عملاق الرياض الهلال.
إنزاجي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ وسط غضب جماهيري كبير للغاية، من أداء الفريق الأول لكرة القدم معه.
فجّر الصحفي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مع عملاق الرياض الهلال.
إنزاجي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ وسط غضب جماهيري كبير للغاية، من أداء الفريق الأول لكرة القدم معه.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن أن عملاق الرياض الهلال، قرر "إقالة" المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "طرف علم.. إنزاجي طار".
وشدد البكيري على أن هُناك إجماع بين عشاق الزعيم الهلالي، على ضرورة رحيل إنزاجي بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.
واستكمالًا لخبره.. رد الصحفي الرياضي محمد البكيري، على سؤال بشأن كيفية إقالة عملاق الرياض الهلال، للمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ رغم ضخامة "الشرط الجزائي" في عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.
وحسب التقارير المختلفة، سيضطر الهلال لدفع راتب عام كامل لإنزاجي كـ"شرط جزائي"، حال قرر إقالته في صيف العام الحالي؛ أي حوالي 27 مليون يورو تقريبًا.
وعن ذلك.. أعلن البكيري وصول حصة من الدعم الرسمي، إلى مجلس إدارة الزعيم الهلالي؛ حيث سيتم استخدامه لسداد قيمة "الشرط الجزائي"، في عقد المدير الفني الإيطالي.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي محمد البكيري أكد مساء اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي خوف على عملاق الرياض الهلال، من الناحية المالية.
وشدد البكيري على أن ضخ الأموال، لا ينتهي أبدًا في الهلال؛ سواء من ناحية الدعم الرسمي، أو الرجالات المحبة لهذا الكيان الرياضي الكبير.
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
الإيطالي سيموني إنزاجي تولى القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال، صيف عام 2025؛ قادمًا من النادي المحلي الكبير إنتر، بشكلٍ رسمي.
وبدأ إنزاجي مسيرته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها؛ حيث حقق نتائج أكثر من رائعة وقتها، كالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وودع "هلال إنزاجي" مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في دور ربع النهائي؛ قبل أن يبدأ بعدها الموسم الرياضي 2025-2026، بالتنافس على هذه الألقاب:
* دوري روشن السعودي للمحترفين.
* كأس خادم الحرمين الشريفين.
* دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورغم عدم تلقيه أي هزيمة محلية؛ إلا أن الهلال اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأسوأ ما حدث للمدير الفني الإيطالي، في تجربته مع الزعيم الهلالي؛ هو توديع مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.
لكن بصفةٍ عامة؛ كان أداء فريق الهلال الأول لكرة القدم تحت قيادة سيموني إنزاجي الفنية، مخيبًا للآمال - بعيدًا عن النتائج -.