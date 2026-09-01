نجم الهلال ينتزع "تاج" سالم الدوسري.. وجمهور الأهلي على حق "مهمة تدمير بطل آسيا اكتملت"!

في ليلة زرقاء بالكامل، تحوّل فيها ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، إلى لوحة فنية طغى عليها اللون الواحد؛ لم يكن الكلاسيكو السعوي الكبير بين الهلال والأهلي، مجرد مباراة على ثلاث نقاط.

نعم.. كلاسيكو ليلة الثلاثاء، "المؤجل" من الجولة الثالثة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ كان بمثابة الاستعراض الكروي المطلق، الذي أعلن فيه الهلال عن عودته المرعبة من جديد.

الهلال كلل مستواه الرائع في الكلاسيكو، بالفوز (3-0) ضد الفريق الأهلاوي؛ وذلك بواسطة كل من "الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الهولندي كريسينسيو سامرفيل والإنجليزي أولي وايتكنز"، في الدقائق 9 و23 و86 تواليًا.

أما فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فواصل مستوياته غير الجيدة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي؛ والتي أصبحت تنعكس بشكلٍ واضح، على النتائج.

المهم.. بنتيجة هذا الكلاسيكو، تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق الأهداف فقط عن نادي النصر "الوصيف"؛ بينما تجمد الأهلي عند 6 نقاط، في "المركز السابع".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على الأهلي..