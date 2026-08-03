إلى الهلال: نفِذ انقلاب ساديو ماني فورًا.. والأهلي أثبت لك بالدليل "حسم هاتين الصفقتين ضرورة وليس رفاهية"!

يبدو أن كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لم ترد طمأنة جماهير عملاق الرياض الهلال؛ وذلك مع ختام معسكر النمسا "الإعدادي"، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

فريق الهلال الأول لكرة القدم اختتم معسكره "الإعدادي" في النمسا؛ بتعادُل إيجابي (3-3) مع النادي الأهلي القطري، مساء اليوم الإثنين.

ثلاثية الهلال في الشباك الأهلاوية؛ جاءت عن طريق كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل والنجم السعودي الدولي سلطان مندش.

وتباين أداء الزعيم الهلالي، في الـ90 دقيقة من عمر "ودية" الأهلي؛ حيث كان يقدّم مستوى جيد في بعض اللحظات، ويتراجع في أخرى.

وبصفةٍ عامة؛ وقفنا على بعض الملاحظات "الإيجابية والسلبية" في الهلال، وهو ما سنحاول أن نستعرضه في السطور القادمة..