"احذر، الهلال سيخطف نجم العالمي في هذه الحالة!".. اختيار رئيس النصر الجديد ومعلومة غريبة عنه تثير الجدل

يبدو أن عملاق الرياض النصر، عرف رئيس مجلس إدارته الجديد؛ وذلك بعد انتقال ملكيته بشكلٍ كامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
نعم؛ صندوق الاستثمارات السعودي أعلن استحواذه على 100% من أسهم النصر، كنهاية للمرحلة الأولى من "الخصخصة".
يبدو أن عملاق الرياض النصر، عرف رئيس مجلس إدارته الجديد؛ وذلك بعد انتقال ملكيته بشكلٍ كامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
نعم؛ صندوق الاستثمارات السعودي أعلن استحواذه على 100% من أسهم النصر، كنهاية للمرحلة الأولى من "الخصخصة".
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، اختيار أحمد السلطان رئيسًا لمجس إدارة شركة نادي النصر.
السلطان حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة "برونيل" البريطانية، بالإضافة إلى بكالوريوس مالية من جامعة "القصيم".
وشغل السلطان عديد المناصب عبر مسيرته العملية؛ أبرزها على الإطلاق، هي:
* الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "السيف غاليري".
* عضو مجلس إدارة "العربية للعود" و"سينومي ريتيل".
* الرئيس التنفيذي السابق لـ"ثوب الأصيل" من 2018 إلى 2024.
ولم تمر سوى دقائق قليلة، على نشر صحيفة "الرياضية" خبر تعيين أحمد السلطان رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي النصر؛ حتى فجر الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل.
المريسل كشف في البداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن السلطان قام بـ"حظر متابعته"؛ رغم أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي، من الأساس.
وأضاف المريسل؛ عن ذلك بالحرف: "يا ساتر، السلطان معطي معظم إعلام النصر والمؤثرين (بلوك) عبر منصة إكس.. وش السالفة؟!".
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عاد وأعلن قيام أحمد السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر الجديد؛ بإلغاء "حظر متابعته" عبر منصة "إكس"، بشكلٍ رسمي.
لكن رغم ذلك.. أثار المريسل جدلًا واسعًا؛ بالتأكيد على أن السلطان كان يقوم بـ"حظر" جميع الإعلاميين النصراويين المتواجدين في "إكس" - تويتر سابقًا -، خاصة عام 2013.
وتابع المريسل: "بمعنى وتحليل أشمل.. السلطان زعلان على النصراويين من تلك الفترة؛ لكن السؤال لماذا؟!".
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وعلى جانب آخر.. استغل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إلغاء أحمد السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر الجديد، الحظر عليه عبر منصة "إكس"؛ لتوجيه تحذير خطير، مع طلب عاجل إليه.
وطلب المريسل من السلطان، تجديد عقد البرتغالي المتألق جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.
وحذر الإعلامي الرياضي من توقيع فيليكس مع عملاق الرياض الآخر الهلال؛ إذ لم يقم السلطان بتجديد عقده رسميًا، قبل دخوله "الفترة الحرة" في يناير القادم.
ودائمًا مع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل؛ الذي عاد لاحقًا وتحدث عن اتصال سريع جمعه بأحمد السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر الجديد.
وأشار المريسل إلى أنه استفسر من السلطان، عن أزمة "حظر متابعة" الإعلاميين النصراويين، بالإضافة إلى ملف تجديد عقد النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ فجاءت إجابته على النحو التالي:
* بخصوص الحظر: أكد أنه غير ملم بمنصة "إكس"؛ حيث قام حسابه بـ"حظر" أكثر من 200 شخصية مؤثرة، ليتدارك الأمر الآن.
* بخصوص فيليكس: أكد أن تجديد عقد النجم البرتغالي المتألق، على رأس أولوياته بالفعل.