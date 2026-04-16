محمود خالد

من أجل إنقاذ الهلال .. ليفربول يقول كلمته الحاسمة في رحيل ريتشارد هيوز!

الهلال
ليفربول
دوري روشن السعودي
ليفربول يفاجئ الهلال ليلة استحواذ الوليد بن طلال..

في الوقت الذي يحتفل فيه نادي الهلال، بدخول عصر جديد، بعد انتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى الأمير الوليد بن طلال، جاء نبأ غير سار، يتعلق بمفاوضات إدارية لإعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بعد صدمة الخروج الآسيوي.

الهلال، تحت قيادة سيموني إنزاجي، دخل موسم 2025-2026، بمفاجأة أذهلت العالم، بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال الأندية، في النسخة الأولى بالنظام الموسّع، بعد تعادل مع ريال مدريد وإقصاء مانشستر سيتي، فيما تعرض لصدمة كبرى، بمغادرته دوري أبطال آسيا للنخبة، مبكرًا، بعدما ودّع البطولة من ثمن النهائي، بركلات الترجيح أمام السد القطري.

  الهلال وريتشارد هيوز

    وانتشرت تقارير في مارس الماضي، عن توصل إدارة الهلال، لاتفاق مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي بنادي ليفربول، على تولي ذات المنصب في قلعة الزعيم، كإجراء تصحيحي، في ظل بحث النادي عن مدير رياضي أجنبي، لقيادة دفة الفريق في المرحلة المُقبلة.

    وكان الاتفاق يقتضي باستهلال ريتشارد هيوز مهام عمله مع الهلال، في صيف 2026، فيما ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الزعيم قدم عرضه الرسمي من أجل التعاقد مع المدير الرياضي الإسكتلندي.

  قرار صادم من ليفربول

    في المقابل، كشف الإعلامي بن جاكوبس، عن تطور صادم بشأن مفاوضات الهلال مع ريتشارد هيوز، مؤكدًا أنه لن يغادر ليفربول هذا الصيف.

    وأضاف بن جاكوبس أن الهلال أظهر اهتمامًا حقيقيًا بالتعاقد مع صاحب الـ46 عامًا، والذي سبق وأن لعب كرة القدم مع بورنموث وبورتسموث وجريمبسي تاون، وعمل مديرًا رياضيًا في بورنموث ثم ليفربول، إلا أنه لن يغادر قلعة الريدز في الصيف المُقبل، بل سيقود عملية التجديد للفريق، مع توقعات بانضمام 3-4 لاعبين مخضرمين.

    ونوّه بن جاكوبس بأن مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، متمسكة ببقاء ريتشارد هيوز، على الرغم من الانتقادات التي وُجهت إليه، بسبب إبرام صفقات قياسية، للتعاقد مع ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس، وخروج الفريق خالي الوفاض من جميع البطولات.

    من هو ريتشارد هيوز؟

    الإسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.

    وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.

    وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب المدير الرياضي.

    ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.

    ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.

    الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال

    ووقّع صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، على عقود الاستحواذ على "ملكية" نادي الهلال، بنسبة 70%، في مراسم أقيمت بملعب المملكة أرينا، بحضور وفد من شركة المملكة القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيحصل الصندوق على نسبة 30%.

    وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت - في يونيو 2023 - عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من ملكية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

    وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

