تحمل راتب نونيز وفسخ عقد "ثالث" بعد مالكوم وكانسيلو .. "ما يفعله الهلال حلال له وحرام لغيره"

لا يزال نادي الهلال، يواصل تحركاته من أجل إحداث تغيير شامل في قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي يسابق فيه الزمن نحو إبرام التعاقدات التي يحتاج إليها، قبل الخامس من سبتمبر المُقبل، موعد إغلاق باب الميركاتو الصيفي في دوري روشن.
الهلال أبرم صفقة أجنبية واحدة، بضم الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل من وست هام، فيما تعاقد مع محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي.
في المقابل، وافق الهلال على رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس، مقابل حوالي 20 مليون يورو، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية، فيما رحل في صورة انتقال حر، كل من عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، إلى الأهلي وسينت ترودين البلجيكي، بينما تمت إعارة عبد الكريم دارسي وعبد الله الزيد إلى أبها والدرعية.