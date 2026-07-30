"بسبب اتفاق سري مع وكيله وبرشلونة".. الهلال يعاقب جواو كانسيلو

الظهير البرتغالي جواو كانسيلو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف عملاق الرياض الهلال منذ صيف 2024؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.
صفقة كانسيلو كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ولعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، مسجلًا خلالها 3 أهدافًا وصانعًا 14 آخرين؛ قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ومع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ توج جواو كانسيلو بلقب الدوري الإسباني للموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمربع الذهبي ببطولة كأس الملك.