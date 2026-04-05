الظروف تتكالب ضد الهلال .. جواو كانسيلو "نجم موقعة ميتروبوليتانو" يعاقب الزعيم على الخطأ الذي لا يغتفر

دعنا نعترف أن الموسم الجاري واحد من المواسم الغريبة التي يمر بها الهلال في السنوات الأخيرة من ناحية "القرارات الخاطئة" .. قل إن معه ندرك قيمة فهد بن نافل على مقعد الرئاسة بدلًا من نواف بن سعد أو ثُقل المدرب البرتغالي جورج جيسوس مقارنة بالإيطالي سيموني إنزاجي، قل ما شئت لكن النتيجة واحدة؛ "الظروف تتكالب ضد الهلال"!

الزعيم بالأمس ابتعد خطوة جديدة عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متعثرًا بالتعادل أمام التعاون بثنائية لكل منهما.

لكن بعيدًا عن أحداث المباراة ككل، والتي استعرضناها في هذا التقرير، دعنا نركز على أزمة الظهيرين في الهلال، التي تتضخم بالتزامن مع تألق لاعبه المعار إلى برشلونة البرتغالي جواو كانسيلو..