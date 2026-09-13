وسط كم الجدل الموجود بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، فرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ محترف التعاون، نفسه على الساحة، وسط أنباء تمرده على السكري قبل مواجهة الهلال.
"رفض اللعب ضد الهلال" .. حقيقة اتهام مدرب التعاون لعبدالرزاق حمدالله بالتمرد
ما القصة؟
في الثامن من سبتمبر الجاري، أعلن التعاون معاناة حمدالله من إصابة، أبعدته عن مواجهة الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن.
سكري القصيم أشار إلى أن المهاجم المغربي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تمتد لسبعة أيام، للعودة للملاعب من جديد.
عطفًا على بيان التعاون، انتشرت تأكيدات بغياب الساطي عن مواجهة الهلال، التي أقيمت بالأمس، قبلها بخمسة أيام.
لكن البعض نقل تصريحات عن المدرب زاركو لازيتيتش، يزعم خلالها رفض حمدالله لعب المباراة..
ماذا قيل عن لازيتيتش؟
التعاون تلقى الهزيمة أمس السبت، على أرضه أمام الهلال بسداسية نظيفة، ضمن السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وعقب المباراة، نقلت بعض الحسابات تصريحات من المؤتمر الصحفي لمدرب التعاون زاركو لازيتيتش، يزعم خلالها رفض الساطي خوض المباراة.
لازيتيتش قال في التصريحات المنسوبة له: "حتى لو لم أُقال سأستقيل، فكيف لنا أن نحقق الفوز بلاعبين لا يريدون اللعب؟، اسألوا رئيس التعاون واسألوا حمدالله؛ المغربي جاهز، لكنه لا يريد أن يلعب أمام الهلال!".
حقيقة تمرد حمدالله
من جانبه، تكفل فيصل السليم؛ مراسل قناة "الإخبارية"، بتوضيح حقيقة الاتهامات المنتشرة حاليًا على لسان زاركو بشأن رفض حمدالله خوض مواجهة الهلال.
ونفى السليم قطعًا أن يكون المدرب قد ذكر أي شيء يخص المهاجم المغربي خلال مؤتمره بعد الهزيمة الثقيلة، إذ كتب نصًا عبر حسابه على منصة "إكس": "غير صحيح، لم بذكر في المؤتمر الصحفي موضوع حمدالله!".
إقالة مدرب التعاون
الهزيمة الثقيلة أمام الهلال كانت كافية بالنسبة لمجلس إدارة التعاون لإصدار قرار إقالة زاركو لازيتيتش عقب نهاية المباراة بساعة تقريبًا.
وقرر مجلس إدارة سكرى القصيم تعيين جهاد الحسن خلفًا للازيتيتش، على أن يعاونه بلال عبدالدايم كمدرب مساعد.
جدير بالذكر أن لازيتيتش يترك السكري محتلًا المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد ثلاث نقاط فقط من سبع مباريات، حصدها من ثلاثة تعادلات، بينما هُزم في أربع مباريات.
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