بـ"صورة واحدة".. الهلال ينهي جدل تمرد جواو كانسيلو ولكن!

وسط رغبة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الانتقال الدائم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لم يحضر اللاعب تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الفترة الماضية.

هُنا.. تضاربت الأنباء بسبب غياب كانسيلو، عن تدريبات الهلال؛ وذلك على النحو التالي:

- أولًا: تقارير زعمت أن غياب كانسيلو جاء بالاتفاق مع وكيله؛ من أجل الضغط على إدارة الهلال، للتخلي عنه نهائيًا لمصلحة برشلونة.

- ثانيًا: تقارير أخرى نفت وجود أي عقوبات من الهلال ضد كانسيلو؛ مع التأكيد على أن غيابه عن التدريبات، كان باتفاق مع إدارة النادي نفسها.