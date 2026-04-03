أحمد فرهود

"اعتداء على مشجع وإهانة مدربين".. الهلال ضرب بيد من حديد ضد نيمار والعقوبات بالجملة في باريس وسانتوس

نيمار لاعب مشاغب منذ الطفولة..

بينما أقدامه ترسم لوحات فنية تعجز الكلمات عن وصفها؛ تتسبب تصرفات وقرارات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في كتابة صفحات من العقوبات التي لا ترحم تارخه.

نعم.. نيمار ذلك اللاعب الذي قيل إن الكرة طوع أمره، وجد نفسه مرارًا وتكرارًا في مواجهة اللوائح الانضباطية؛ التي طاردته من البرازيل وبرشلونة إلى العاصمة الفرنسية باريس والمملكة العربية السعودية.

وبدأ نيمار مسيرته الكروية في سانتوس؛ ليتنقل بعدها بين فرق "برشلونة، باريس سان جيرمان والهلال"، حتى العودة إلى النادي البرازيلي العملاق في يناير 2025.

ولم تكن مسيرة الساحر البرازيلي، مجرد أهداف مُذهلة ومراوغات أيقونية فقط؛ بل سلسلة من المعارك الجانبية ضد مدربيه ومجالس إدارته تارة، ومع الحكام في أحيانٍ أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز "العقوبات الانضباطية" التي تم توقيعها على نيمار، وذلك بعد أزمته الأخيرة في الملاعب البرازيلية..

  Santos v Remo - Brasileirao 2026

    عقوبة مُرتقبة ضد نيمار بسبب تصريح "الدورة الشهرية"

    أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح العملاق المحلي سانتوس، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي ببلاده؛ وذلك بعد قيادته فريقه للفوز (2-0) ضد ريمو، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

    وصنع نيمار هدفًا في فوز سانتوس على ريمو؛ قبل أن يخرج بتصريحات غريبة ضد حكم المباراة سافيو سامبايو، قال فيها: "ربما يُعاني من الدورة الشهرية، وهو ما يؤثر على قراراته".

    ووفقًا لصحيفة "UOL" مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، تم تصنيف تصريحات نيمار، على أنها مُسيئة وعنصرية.

    وبناء على ذلك وحسب خبر الصحيفة البرازيلية الشهيرة دائمًا؛ فإن نيمار مُعرض لعقوبة كبيرة، تصل إلى الإيقاف من 5 إلى 10 مباريات.

    • إعلان
  Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West Region

    الهلال ضرب بـ"يد من حديد" ضد نيمار

    قبل أزمة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور - سالفة الذكر -؛ تعرض اللاعب لمجموعة من العقوبات، سواء من أنديته نفسها أو الاتحادات الوطنية.

    سنبدأ حديثنا عن هذه العقوبات، بفترته مع عملاق الرياض الهلال؛ التي امتدت من صيف عام 2023 إلى يناير 2025.

    وتلخصت عقوبات نيمار، أثناء فترة لعبه مع الزعيم الهلالي؛ في تلك التي فرضها ناديه عليه، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الخلاف مع جورج جيسوس

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن نيمار، دخل في خلافات مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال وقتها؛ وذلك بعد التعادل (1-1) مع نافباخور الأوزباكي، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

    هذه الخلافات دفعت مسؤولي الهلال، لعقد اجتماع مع نيمار؛ حيث تم تحذيره من تكرار الواقعة، مع خصم مبلغ مالي من راتبه.

    * ثانيًا: التأخُر عن تدريبات الهلال

    الناقد الرياضي حامد البلوي صرح في ديسمبر من عام 2023، أن إدارة نادي الهلال كانت قد وقعت عقوبة انضباطية ضد نيمار؛ وذلك بخصم مبلغ مليون ريال سعودي، من راتبه.

    العقوبة التي تحدث عنها البلوي؛ جاءت بسبب تأخُر نيمار نصف ساعة، عن تدريبات الفريق الهلالي الجماعية.

    كما قيل في وقتٍ لاحق أيضًا، أن الهلال وقع عقوبة مالية أخرى على نيمار؛ بسبب تأخُر عودته من البرازيل، لاستكمال برنامجه العلاجي أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي".

  FBL-FRA-LIGUE1-PSG-SAINT-ETIENNE

    عقوبات "متنوعة" من باريس ضد نيمار

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى عقوبات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، خلال فترة لعبه مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، من صيف 2017 إلى 2023.

    وتنوعت العقوبات على نيمار، أثناء لعبه مع الفريق الباريسي، بين "الرياضية والمالية"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العقوبات الرياضية

    - إيقاف 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2019؛ بسبب انتقاده الحاد لطاقم تحكيم مباراة فريقه ضد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ووصفه تقنية الفيديو بـ"العار".

    - إيقاف 3 مباريات محليًا في فرنسا؛ بسبب اعتدائه على أحد مشجعي نادي رين، أثناء صعوده لاستلام ميدالية "المركز الثاني" في بطولة الكأس 2019.

    - إيقاف لمدة مباراتين محليًا في فرنسا؛ بسبب مشاجرته مع النجم ألفارو جونزاليس، في مباراة فريقه ضد نادي مارسيليا 2020.

    * ثانيًا: العقوبات المالية

    - خصم باريس سان جيرمان "مكافأة الأخلاق" منه عام 2019؛ بسبب تأخُره عن تدريبات الفريق الأول.

    - توقيع باريس سان جيرمان غرامة يومية ضده تصل إلى 12 ألف يورو؛ بسبب تأخُره في العودة من بلاده البرازيل بعد الإجازة.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSG

    مرحلة برشلونة "الأقل في العقوبات" ضد نيمار

    مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017؛ لم تكن هُناك عقوبات عديدة على الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مثل باقي محطات مسيرته الكروية.

    وتُعتبر عقوبة إيقاف نيمار 3 مباريات، في مسابقة الدوري الإسباني 2016-2017، بعد الطرد ضد نادي ملقا، والسخرية من الحكم بـ"التصفيق"؛ هي الأبرز على الإطلاق بقميص برشلونة.

    لكن.. نيمار دخل في "نزاعات قانونية" مع العملاق الكتالوني، بعد رحيله عن النادي بشكلٍ رسمي؛ وذلك بسبب عدم حصوله على مكافأة التجديد، والتي تصل إلى 26 مليون يورو تقريبًا.

    ورفض برشلونة منح نيمار، مكافأة تجديد عقده؛ وذلك بعد انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017، بدفع الشرط الجزائي في عقده "222 مليون يورو".

  Santos v Remo - Brasileirao 2026

    "أمثلة" على عقوبات نيمار مع سانتوس والبرازيل

    أخيرًا.. سنتحدث عن العقوبات التي تعرض لها الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع العملاق المحلي سانتوس؛ سواء في بداية رحلته الكروية أو بعد العودة إليه في يناير 2025، بالإضافة إلى تلك المُتعلقة بمسيرته مع منتخب بلاده.

    ومثل فترته مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، تنوعت عقوبات نيمار بين "الرياضية والمالية" مع سانتوس والبرازيل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العقوبات الرياضية

    في يونيو من العام الماضي "2025"؛ تم إيقاف نيمار بعد تحصله على "كارت أحمر" في مباراة فريقه ضد نادي بوتافوجو؛ حيث حاول التسجيل بيده.

    والآن وكما ذكرنا في بداية التقرير؛ أصبح نيمار مهددًا بالإيقاف من 5 إلى 10 مباريات، بسبب تصريحه ضد الحكم سافيو سامبايو.

    وقبل ذلك بـ10 سنوات.. تم إيقاف نيمار 4 مباريات مع منتخب البرازيل؛ بسبب طرده في مواجهة كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا، حيث حاول ركل الكرة في لاعب الخصم مع توجيه إهانات إلى الحكم.

    * ثانيًا: عقوبات مالية

    خلال فترته الأولى مع سانتوس؛ تطاول نيمار على المدير الفني وقتها دوريفال جونيور، ما دفع الإدارة لتوقيع عقوبات مالية ضده واستبعاده من التدريبات لفترة.

    كذلك.. تم معاقبة نيمار "ماليًا" من قِبل إدارة سانتوس؛ بعد واقعة طرده ضد بوتافوجو، سالفة الذكر.

    وكل ما استعرضناه ليس إلا نماذج قليلة فقط؛ وبما أن شخصية نيمار مثيرة للجدل دائمًا، فإننا قد نُشاهد المزيد من العقوبات ضده مستقبلًا.