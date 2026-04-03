"اعتداء على مشجع وإهانة مدربين".. الهلال ضرب بيد من حديد ضد نيمار والعقوبات بالجملة في باريس وسانتوس

بينما أقدامه ترسم لوحات فنية تعجز الكلمات عن وصفها؛ تتسبب تصرفات وقرارات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في كتابة صفحات من العقوبات التي لا ترحم تارخه.

نعم.. نيمار ذلك اللاعب الذي قيل إن الكرة طوع أمره، وجد نفسه مرارًا وتكرارًا في مواجهة اللوائح الانضباطية؛ التي طاردته من البرازيل وبرشلونة إلى العاصمة الفرنسية باريس والمملكة العربية السعودية.

وبدأ نيمار مسيرته الكروية في سانتوس؛ ليتنقل بعدها بين فرق "برشلونة، باريس سان جيرمان والهلال"، حتى العودة إلى النادي البرازيلي العملاق في يناير 2025.

ولم تكن مسيرة الساحر البرازيلي، مجرد أهداف مُذهلة ومراوغات أيقونية فقط؛ بل سلسلة من المعارك الجانبية ضد مدربيه ومجالس إدارته تارة، ومع الحكام في أحيانٍ أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز "العقوبات الانضباطية" التي تم توقيعها على نيمار، وذلك بعد أزمته الأخيرة في الملاعب البرازيلية..