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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

الدعم لا يتوقف عند واتكينز ومارتينيلي .. صفقتان إضافيتان للهلال قبل إغلاق السوق بشرط رحيل هذا اللاعب!

الهلال
دوري روشن السعودي
انتقالات
جابرييل مارتينيلي
أولي واتكينز

النشاط مستمر للزعيم في الميركاتو الصيفي

إصرار تام من إدارة نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على دعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي بأفضل شكل ممكن، لتجهيز الفريق لحصد البطولات خلال الموسم الجديد 2026/2027.

الزعيم على أعتاب التعاقد مع جابرييل مارتينيلي من آرسنال وأولي واتكينز من أستون فيلا، ولكن هل يتوقف نشاط النادي في الميركاتو بعدهما؟

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  • التدعيم مستمر

    الصحفي أحمد العجلان، قال إن إدارة الهلال لن تكتفي بالتعاقد مع مارتينيلي وواتكينز فقط، بل من المتوقع جلب المزيد من التدعيمات بعد ضمهما بشكل رسمي.

    وأوضح أن الهلال يخطط لصفقتين إضافيتين، ولكن الأمر مشروط ببيع أو إعارة يوسف أكتشيشيك، في الوقت الذي لا يمانع فيه سيموني إنزاجي التخلي عن اللاعب.

    ولو حدث ذلك، سيستهدف الهلال التعاقد مع مدافع عمره أقل من 21 سنة، بالإضافة إلى لاعب وسط جديد يحل محل الحارس الفرنسي ماتيو ماتيو باتوييه في قائمة اللاعبين الأجانب.


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    اهتمام تركي بأكتشيشيك

    اللاعب ارتبط بالرحيل عن صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قال الصحفي "إكرم كونور" إن فنربخشه تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب من الهلال، ولكن الصفقة تبدو متعثرة حتى هذا التوقيت.

    الأنباء تضاربت، حيث قالت صحيفة "فاناتيك" إن الهلال يفضل بيع اللاعب بدلًا من إعارته ورفض الفكرة، بينما قال كونور إن الزعيم رحب بانضمام اللاعب للفريق التركي على سبيل الإعارة.

    ولكن تأتي نقطة الخلاف في الراتب السنوي للمدافع التركي، حيث يحصل اللاعب على 6 مليون يورو، وطلبت إدارة فنربخشه من الهلال تحمل نصف هذا الراتب.

    ومن جانبه رفض النادي السعودي هذا الاقتراح، مؤكدًا استعداده لتحمل دفع 2 مليون يورو فقط من راتب أكتشيشيك.

  • رحيل البليهي

    يرتبط المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، بعقدٍ مع عملاق الرياض الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

    إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه، التخلي عن البليهي في صيف العام الحالي؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، أو من خلال فسخ العقد.

    ووسط كل ذلك؛ قررت الإدارة الهلالية تحويل البليهي إلى "التدريب الانفرادي"، لحين إيجاد حل لمستقبله نهائيًا.

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان، عن اقتراب النجم السعودي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، من الانضمام إلى فريقه الجديد رسميًا.

    العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن البليهي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأشار العجلان إلى أن انضمام المدافع السعودي المخضرم للشباب؛ سيكون في صفقة انتقال حر، بشكلٍ نهائي.

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  • Simone Inzaghi Ruben Neves Al Hilal Goal OnlyGoal AR

    ما هو القادم للهلال؟

    الهلال بدأ منافساته في بطولة دوري روشن السعودي لهذا الموسم باللعب أمام الفيصلي في الجولة الأولى، وانتصر بنتيجة 4/2، قبل الفوز على الرائد بثنائية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبعدها تفوق على الفيحاء بثلاثية نظيفة، ليلعب مساء اليوم، الجمعة، ضد الخليج، في إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة، وسط حالة من الجدل حول نشاط النادي في الميركاتو.

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