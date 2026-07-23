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Crysencio SummervilleGetty
محمود خالد

"متورط ماديًا بشكل غير طبيعي" .. رسالة انتقاد إلى الهلال بسبب استغلال وست هام لصفقة سامرفيل!

كريسينسيو سامرفيل
الهلال
وست هام
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

الصفقة في انتظار الإعلان الرسمي..

أصبح نادي الهلال، على أعتاب الإعلان عن أولى صفقاته الأجنبية في موسم الميركاتو الصيفي "2026-2027"، بالتعاقد مع الدولي الهولندي، كريسنسيو سامرفيل، جناح وست هام يونايتد.

وبحسب رواية الإيطالي فابريتسيو رومانو، فقد تم الاتفاق الشفهي، ومنح سامرفيل، الضوء الأخضر للرحيل إلى قلعة الزعيم، بعد 48 ساعة من التفاوضات "الجنونية" مع نادي روما، الذي حاول حتى الرمق الأخير، فيما سيحصل وست هام يونايتد على 55 مليون جنيه استرليني، و10 ملايين إضافات.

  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    نجم كأس العالم يقدم الحلول لإنزاجي

    وما يميز كريسنسيو سامرفيل، صاحب الـ24 عامًا، أنه يجيد اللعب في العديد من المراكز، سواءً في الجناحين الأيمن والأيسر، أو كرأس حربة، أو صانع ألعاب خلف المهاجم، وكذلك لاعب وسط أيسر، فيما تمكن من إحراز 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع وست هام، خلال الموسم الماضي "2025-2026".

    هذا الأداء المتميز، دفع المدير الفني رونالد كومان، لاستدعاء جناح وست هام، للانضمام "مؤخرًا" إلى قائمة منتخب هولندا الأول، حيث انضم لأول مرة، في كأس العالم 2026، إلا أنه أظهر تميزًا في المركز الجناح الأيمن، وكان ضمن أبرز الوجوه التي خطفت الأنظار في مونديال أمريكا الشمالية، بإحرازه هدفًا ضد اليابان، في أولى مبارياته الرسمية، وآخر أمام السويد، فضلًا عن تمريرتين حاسمتين، ضد السويد والمغرب، قبل أن يغادر مع "الطواحين" من دور الـ32، بالخسارة أمام أسود الأطلس بركلات الترجيح.

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    رسالة انتقاد إلى الهلال

    وبالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فقد وجه الناقد عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد لإدارة الهلال، بشأن قيمة المبلغ المقدم إلى وست هام، من أجل حسم صفقة كريسنسيو سامرفيل، والذي انضم لمنتخب هولندا بديلًا للمصاب جيريمي فريمبونج.

    وقال المريسل، في رسالته عبر منصة (إكس)، "وست هام متورط ماديًا بشكل غير طبيعي؛ فخسائره قبل الضرائب بلغت 104.2 مليون جنيه استرليني في موسم 2024-2025 (أكبر خسارة في تاريخه الحديث)، مقارنة بربح 57 مليون في الموسم السابق. الإيرادات انخفضت إلى حوالي 226-228 مليون جنيه، وعليه ديون نقليات غير مدفوعة، تصل إلى 196 مليون جنيه (حوالي 110 مليون مستحقة خلال عام).

    وعليه قروض خارجية بـ124 مليون جنيه من حقوق النشر والتمويل الإعلامي (89 مليون مسحوبة)، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية من باركليز (40 مليون)، وإجمالي التسهيلات الائتمانية حوالي 164 مليون، وصافي الأصول سلبي (عجز حوالي 216 مليون جنيه)، ونسبة الدين مرتفعة جدًا (أكثر من 170% في بعض التقارير).

    صحيح النادي ليس "مفلسًا" تمامًا بفضل ملاك أغنياء (David Sullivan وDaniel Kretinsky)، لكنه في وضع صعب، يتطلب تدابير عاجلة، مثل بيع اللاعبين أو تمويل إضافي، فالوضع أسوأ مما كان عليه قبل بضع سنوات، بسبب الإنفاق الكبير على الصفقات دون نتائج رياضية جيدة.

    لذا، فبعض الحلول يجب أن تكون ببيع عقود بعض اللاعبين. إذن، فنادي محدود ويريد أن يبيع، أليس مفترضًا أن تحصل على اللاعب الذي تريده بمبلغ أقل من 65 مليون يورو + 13 مليون يورو إضافات".


  • ما وراء صفقة سامرفيل .. رفض "الابتزاز" لضم نجم برشلونة

    كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تفاصيل مثيرة أدت إلى تراجع إدارة نادي الهلال عن التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والتحول إلى استثمار ميزانية ضخمة في الجناح الهولندي سامرفيل رغم أن الزعيم كان قد رصد ميزانية ضخمة لإتمام هذه الصفقة.

    وأشار البكيري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن القصة بدأت عندما قدم الهلال عرضًا رسميًا بقيمة 80 مليون يورو إلى برشلونة، مع رغبة في إجراء تسوية تشمل انتقال البرتغالي جواو كانسيلو، المعار للفريق الكتالوني، بخصم 20 مليون يورو من القيمة الإجمالية، إلا أن رد الفعل من الجانب الإسباني كان غير متوقع وهدم جسور الثقة بين الطرفين.

    وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي محمد البكيري عبر حسابه الرسمي، فإن تسبب مغالاة لابورتا رئيس برشلونة في العرض المقدم للنادي الإسباني لكسب خدمات المحترف البرازيلي والبالغ 80 مليون يورو، أدى إلى توتر الأجواء، خاصة بعد أن طالب رئيس برشلونة برفع الصفقة إلى 100 مليون يورو.

    هذا الطلب اعتبرته الإدارة الهلالية نوعاً من "الابتزاز" المالي الذي لا يتناسب مع القيمة الفنية المطلوبة، مما دفع "صناع القرار في بيت الزعيم" إلى إغلاق ملف رافينيا فوراً والبحث عن بديل عالمي بنفس الكفاءة وبسرعة قصوى.

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  • مسيرة مبشرة لمستقبل لاعب الهلال الجديد

    بالنظر إلى الأرقام التي حققها اللاعب الهولندي قبل الانتقال لصفوف الزعيم، نجد أن مسيرته شهدت تطورًا مذهلًا، خاصة في موسم 2023-2024 مع ليدز يونايتد، حيث سجل 21 هدفاً وصنع 10 آخرين، مما منحه جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

    هذه الفعالية الهجومية العالية، بجانب قدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، جعلت منه الصفقة المثالية التي يبحث عنها المدرب سيموني إنزاجي لتعزيز ترسانته الهجومية في الموسم الجديد، خصوصًا مع الرغبة في تجديد دماء الفريق بعناصر شابة تمتلك الجوع لتحقيق البطولات القارية والمحلية.

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