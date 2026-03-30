بعد المملكة ارينا والأول بارك: حقيقة رحيل الهلال إلى "جامعة الإمام" .. وتأكيد نصراوي على "أيقونة" محمد بن سلمان!

ما بين ملعبي الملك فهد الدولي "درة الملاعب"، والأمير فيصل بن فهد بالملز، تاريخ طويل من احتضان مباريات الهلال والنصر، وتتويجات لن ينساها تاريخ الكرة السعودية.

إذا ما نظرنا إلى ملعب الدرة، فعليه شهد التاريخ صعود الهلال والنصر على منصات التتويج بالبطولات القارية..

* فاز الهلال بكأس الكؤوس الآسيوية 1997، بعد فوزه على ناجويا جامبوس الياباني في النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

* فاز النصر بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، بعد فوزه على سوون سامسونج بلووينجز الكوري في النهائي، بهدف نظيف.

* فاز النصر بكأس السوبر الآسيوي 1998، بعد تعادله السلبي على بوهانج ستيلرز الكوري في إياب النهائي، مستفيدًا من قاعدة "الهدف خارج الأرض"، بعد تعادله في الذهاب (1-1).

* فاز الهلال بكأس آسيا للأندية (دوري أبطال آسيا الحالي) 2000، بعد فوزه على جوبيلو إيواتا الياباني (3-2) في النهائي.

* فاز الهلال بكأس السوبر الآسيوي 2000، بعد تعادله على شيميزو الياباني (1-1) في الإياب، وكان فائزًا في الذهاب بهدفين نظيفين.

* فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري في النهائي، بهدفين دون مقابل.

وكذلك يحمل ملعب الملز، الكثير من الذكريات التي لا تنسى في مسيرة الهلال والنصر، خاصة في مواجهات الفريقين في الديربي، ما بين أول ديربي في تاريخ الدوري الممتاز، وانتهى بالتعادل (3-3)، وتتويج النصر بكأس الملك "1981" بعد فوزه على الهلال (3-1) في النهائي، وديربي الـ(4-4) في كأس الاتحاد "مرتين" في 1989 و1995.

وما قبل الدرة والملز، حينما كان ملعب الصائغ يستضيف مباريات الهلال والنصر، ومن ثم ملعب جامعة الملك سعود، الذي كان يحتضن لقاءات الزعيم، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى العالمي.

الحديث بات حول عودة محتملة لاستضافة مباريات النصر والهلال، على ملعب جديد، في المرحلة المُقبلة، وهو ملعب "القدية".