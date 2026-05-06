"ننافسكم في أسوأ نسخة لنا": جملة جمعت بين الحقيقة والكذب.. رددها الهلال للتقليل من موسم النصر!

النهاية السعيدة قد تنسي الهلاليين كل ما حدث في الموسم الحالي..

أيام قليلة للغاية تفصلنا عن أهم لقاء في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا الديربي الذي يُقام على أرضية ميدان "الأول بارك"، في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، سيكون حاسمًا بشكلٍ كبير للغاية؛ من أجل تحديد "هوية" بطل دوري روشن السعودي، بعد اشتعال الصراع بين النصر والهلال مؤخرًا.

نعم.. النصر "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الزعيم الهلالي، صاحب "الوصافة".

وقبل ديربي الرياض الناري.. بدأ الهلاليون يرددون جملة مثيرة للجدل، وهي "ننافس النصر في أسوأ نسخة لنا"؛ وذلك في إشارة إلى إمكانية انتزاع لقب الدوري من الغريم التاريخي، رغم الأداء غير المقنع للفريق الأزرق.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف جمعت هذه الجملة المثيرة التي يرددها الهلاليون، بين الحقيقة والكذب..

    موسم رائع للنصر.. لكن النهاية قد تكون "صفرية"!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى التطور الكبير في مستوى نادي النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي أشرف على تدريب الهلال سابقًا.

    النصر مع جيسوس، قدّم مستويات رائعة في أغلب مباريات الموسم الحالي؛ إلا أنه قد يخرج "خالي الوفاض" في النهاية، على النحو التالي:

    * أولًا: خسر نهائي كأس السوبر السعودي؛ بالسقوط أمام النادي الأهلي.

    * ثانيًا: ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي؛ بالخسارة أمام نادي الاتحاد.

    * ثالثًا: تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيواجه نادي جامبا أوساكا الياباني.

    * رابعًا: يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف".

    وهذا يعني أن فريق النصر الأول لكرة القدم، قد يخسر كل شيء؛ إذا سقط في النهائي الآسيوي، وفاز عليه الهلال في ديربي الرياض القادم.

    وعلى العكس.. الهلال قد يخرج من هذا الموسم الرياضي، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلى جانب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه نادي الخلود في النهائي.

    كل ذلك جعل الهلاليون يقللون من موسم النصر في 2025-2026؛ بقول جملة: "ننافسكم في أسوأ نسخة لنا".

    إلى الهلاليين.. فريقكم يمتلك كل مقومات النجاح

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا، وهو: "هل الهلال في أسوأ نسخة له بالفعل خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؟!".

    في الحقيقة.. الإجابة على هذا السؤال تجمع بين "نعم" و"لا"؛ حيث ذلك يتطلب النظر إلى مجموعة من المحاور، على النحو التالي:

    * أولًا: العمل الإداري.

    * ثانيًا: سوق الميركاتو.

    * ثالثًا: الأداء التكتيكي.

    * رابعًا: المستوى الفني.

    * خامسًا: الإصابات.

    مثلًا.. الهلال مستقر إداريًا، ويمتلك أموالًا ضخمة للغاية، تجعله قادرًا على التعاقد مع أي لاعب يريده؛ وهو ما فعله في صيف عام 2025، وخلال الميركاتو الشتوي الماضي.

    إلا أن الزعيم قام بارتكاب بعض الأخطاء؛ سواء في اختيار نوعية اللاعبين الذين يتناسبون مع هويته، أو تدعيم مراكز على حساب أخرى ليست ذات أولوية.

    بمعنى.. سوء الاختيارات هو ما أثر على جودة أداء الهلال، وجعله يظهر بمستوى فني غير جيد؛ ولكن الفريق يمتلك رغم ذلك، كل مقاومات النجاح في الموسم الرياضي الحالي.

    لذا لم يكن ترديد الهلاليين جملة "ننافس النصر في أسوأ نسخة لنا"، أمرًا موفقًا بصفةٍ عامة؛ لأن الزعيم لا يمر بظروف سيئة أبدًا، بل هو الذي صعبها على نفسه ببعض الاختيارات الخاطئة فقط.

    الإصابات وتراجع المستوى ظروف أثرت على الهلال بالفعل!

    لكن رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ الحقيقة أن هُناك بعض الظروف الصعبة أيضًا التي مر بها نادي الهلال، وجعلته يظهر بهذه النسخة السيئة.

    الظروف التي نقصدها هُنا؛ تتمثّل في الإصابات التي ضربت أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على مدار الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الإصابات لم ترحم النجوم السعوديين أو المحترفين الأجانب، في صفوف الزعيم الهلالي؛ حيث لم يلعب الفريق مباراتين أو ثلاثة بشكلٍ متتالي، مكتملًا العدد.

    كذلك.. لا ننسى أن عدد من نجوم الهلال الكبار، تراجع مستواهم في فترات مهمة من الموسم الحالي، بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع؛ وهي أمور تحدث في جميع الفرق تقريبًا، وليس الزعيم فقط.

    هُنا.. من الممكن أن يردد الهلاليين، جملتهم المثيرة للجدل "ننافس النصر في أسوأ نسخة لنا"؛ حيث أن التتويج بلقب دوري روشن السعودي - إذا حدث - بهذه الظروف، سيكون أمرًا عظيمًا بالفعل.

    كلمة أخيرة تلخص شكل الهلال في 2025-26

    الخلاصة من ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الوضع العام بالنسبة لنادي الهلال، ليس سيئًا أبدًا كما يتم تصدير الأمر لنا.

    الهلال لا يُعاني إداريًا، ولا يواجه قضايا أو مشاكل مالية، ويستطيع التعاقد مع أي لاعب يريده؛ لذلك.. ما هي العوائق التي تمنعه من منافسة النصر على الألقاب أساسًا!.

    أما الظروف الأخرى التي تحدثنا عنها، سواء "الإرادية أو غير الإرادية"؛ فهي تحدث في جميع الأندية وليس الزعيم الهلالي فقط، ولكنها تؤثر بشكلٍ سلبي في النهاية.

    إلا أننا نظل نردد أن الهلال كان من الممكن أن يظهر بشكلٍ أفضل؛ إذا اتخذ مجموعة من القرارات الصحيحة، على النحو التالي:

    * أولًا: تدعيم مركز الظهير الأيمن، الذي يُعاني بعد رحيل سعود عبدالحميد؛ ثم إعارة البرتغالي جواو كانسيلو، إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثانيًا: إيجاد بدلاء بنفس مواصفات البرتغالي روبن نيفيش في الوسط، والقائد سالم الدوسري في الجناح الأيسر؛ لإراحتهما وإيجاد التوازن عند غيابهما.

    * ثالثًا: اختيار مدير فني يتناسب مع فلسفة الهلال أكثر من سيموني إنزاجي، أو أن يكون لديه خبرة خارج بلاده؛ رغم أن "الإيطالي" لم ينهزم محليًا مع الفريق - حتى الآن -.

    وما نقصده هو أن بعض القرارات، كانت من الممكن أن تجعل الهلال يظهر بشكلٍ أفضل؛ ولكن هذا لا يبرر التقليل من موسم النصر، أو القول إنه يتم منافسة العالمي في أسوأ نسخة للزعيم.

