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Waleed bin Talal Cristiano Ronaldo GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

مزاعم مساعدة الهلال تتجدد: النصر محاصر بـ"غضب نسبة المشاهدة وثورة الوليد بن طلال".. والوعود المقدمة إلى كريستيانو رونالدو تثير التساؤلات!

فقرات ومقالات
النصر
الهلال
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
دوري روشن السعودي
كأس العالم

جدل جديد في الوسط الرياضي السعودي..

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بسبب "البيان" الذي أصدرته الرابطة السعودية المحترفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

نعم.. الرابطة المحترفة أعلنت نسب "دعم" أندية دوري روشن السعودي المختلفة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بناءً على مجموعة من المعايير، سواء الرياضية أو التجارية والجماهيرية.

وما أعلنته الرابطة في بيانها، فتح المجال أمام عشاق نادي النصر مجددًا، للزعم بحصول الغريم التاريخي الهلال على "مساعدات خاصة"؛ مع تساؤلات بشأن الوعود التي قُدِمت للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عندما أعلن "تمرده" بسبب الميركاتو الشتوي الماضي.

هذا "التمرد" جاء بسبب مزاعم رونالدو وقتها؛ بحصول الهلال على دعم خاص من الرابطة المحترفة ولجنة الاستقطابات السعودية، لدعم صفوفه عكس فريقه النصر.

وتعاقد الهلال مع عديد الصفقات "المحلية والعالمية" بالفعل، خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ في وقتٍ كان يُعاني فيه النصر، من أزمة مالية كبيرة.

وعاد "الدون" للمشاركة في المباريات مجددًا، بعد حصوله على وعود عديدة من المسؤولين، بدعم قلعة العالمي بقوة - حسب التقارير الصحفية -؛ إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات مثيرة، أغضبت كل عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز التطورات التي أغضبت النصراويين في ملف "الدعم"، مع توجيه الأنظار إلى كريستيانو رونالدو الذي قد يشعل أزمة جديدة بسبب ذلك..

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    معايير الدعم.. الهلال "يحرج" النصر في كل شيء!

    في الساعات القليلة الماضية.. أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، عن "ترتيب" أندية المملكة في معايير دعم لجنة الاستقطابات، خلال صيف العام الحالي.

    وتم وضع مجموعة من "المعايير"، يتم من خلالها توزيع الدعم المالي على أندية المملكة؛ جاءت أبرزها على النحو التالي:

    * المعيار الأول: الأداء الرياضي.

    * المعيار الثاني: الأداء التجاري.

    وإذا نظرنا لمعيار "الأداء الرياضي"؛ سنجد أنه مرتبط بمتوسط نتائج كل فريق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

    أما معيار "الأداء التجاري"؛ فهو مرتبط بقدرة كل نادٍ على تطوير موارده، من خلال الإعلانات وعقود الرعاية وبيع المنتجات ومبيعات التذاكر وحقوق الصور وغيرها.

    وحسب ما أعلنته الرابطة السعودية المحترفة في الساعات الماضية؛ جاء عملاق الرياض الهلال في "المركز الأول" بهذين المعيارين، متفوقًا على غريمه التاريخي النصر الذي حل في "الوصافة".

    وقد يُمثّل ذلك "إحراجًا" شديدًا للإدارة النصراوية، خاصة في "المعيار التجاري" بالذات؛ حيث لم تستطع استغلال تواجد لاعب بحجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوف فريقها، من أجل تطوير موارد النادي والتفوق على الهلال.

    كما لا ننسى أن الفريق النصراوي، توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ ورغم ذلك ظل التفوق في معيار "الأداء الرياضي" للزعيم الهلالي، بسبب ثباته في المنافسة خلال السنوات الماضية - عكس العالمي المتذبذب -.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نسبة المشاهدة.. اتهامات نصراوية بمجاملة الرابطة للهلال

    لو افترضنا تقبُل عشاق عملاق الرياض النصر، لتفوق غريمهم التاريخي الهلال على ناديهم، في معياري "الأداء الرياضي والتجاري"؛ فإن نسبة المشاهدة قد أشعلت جدلًا كبيرًا للغاية، في الساحة الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

    نعم.. الرابطة السعودية المحترفة أعلنت تفوق الهلال على النصر، في معيار "نسبة المشاهدة"؛ وبالتالي حصوله على الدعم الأكبر من لجنة الاستقطابات، خلال صيف العام الحالي.

    وتساءل جميع عشاق النصر؛ قائلين: "كيف يتفوق الهلال على نادينا في نسبة المشاهدة رغم إقبال العالم على مباريات العالمي بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟!".

    هُنا.. جاءت الإجابة إن معيار "نسبة المشاهدة"، الذي حددته الرابطة السعودية المحترفة؛ اعتمد على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقط لا غير.

    وبسبب ذلك؛ وجّه النصراويون الاتهامات إلى الرابطة بتعمُد استبعاد أوروبا والقارة الأمريكية من معيار "نسبة المشاهدة"، من أجل منح التفوق للهلال.

    واستغرب قطاع كبير من الجماهير النصراوية، والإعلاميين المحسوبين على هذا النادي، من قرار استبعاد أوروبا والقارة الأمريكية من معيار "نسبة المشاهدة"؛ رغم أن هذه المناطق كانت مُستهدفة بقوة، في عمليات البث التلفزيوني لمسابقة دوري روشن السعودي.

    بمعنى.. النصراويون الذين يشككون في تفوق الهلال أساسًا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا؛ يعتقدون أنه إذا تم احتساب أوروبا وأمريكا الجنوبية في المعيار، كان العالمي سيكتسح "نسبة المشاهدة".

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    الهلال ضد النصر.. ثورة الوليد بن طلال تواجه أزمات العالمي

    المحصلة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن عملاق الرياض الهلال "تفوق" على غريمه التاريخي النصر، في جميع معايير دعم لجنة الاستقطابات السعودية.

    وبالتالي.. سيتحصل الهلال على الحصة الأكبر من الدعم المالي، في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * معيار "الأداء الرياضي": 16.7% من الدعم للهلال؛ مقابل 14.9% للنصر.

    * معيار "الأداء التجاري": 16.7% من الدعم للهلال؛ مقابل 14.9% للنصر.

    * معيار "نسبة المشاهدة": 16.7% من الدعم للهلال؛ مقابل 14.9% للنصر.

    كل ذلك يعني "قوة أكبر" للهلال في سوق الانتقالات؛ خاصة إذا ما نظرنا إلى الضخ المالي الهائل الذي يقوم به الأمير الوليد بن طلال، المالك الجديد للنادي.

    ابن طلال يجهز لـ"ثورة هائلة" في الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما أعلن هو بنفسه؛ ليواجه النصر خطرًا كبيرًا للغاية، في الموسم القادم.

    وأساسًا.. يبدو النصر متخبطًا بشدة في الصيف الحالي؛ حيث لا يزال الحديث عن الأزمة المالية قائمًا، بالإضافة إلى رحيل مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    جيسوس الذي كان "أقوى سلاح" للنصر، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، مع قيادته الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي رغم كل الأزمات؛ رفض تجديد عقده، وتمسك بالرحيل بشكلٍ رسمي.

    وحتى الآن.. لم تحسم الإدارة النصراوية ملف المدرب الجديد؛ ما يزيد من تعقيد المشهد، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    كريستيانو رونالدو.. تساؤلات عن الوعود المقدمة إليه من المسؤولين!

    الآن.. لنتحدث عن "الموقف المحتمل" من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد التطورات الأخيرة في المشهد الرياضي السعودي، خاصة تلك المُتعلقة بمعايير دعم الأندية.

    نظريًا نستطيع القول إن رونالدو قد يهدأ نسبيًا؛ وذلك بعد أن فك لعنته مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    إلا أن الواقع قد يكون مغايّرًا نوعًا ما؛ حيث قد نشهد غضبًا جديدًا من الأسطورة البرتغالية، للأسباب التالية:

    * أولًا: عدم تنفيذ الوعود التي قدّمت إليه من المسؤولين، عند "تمرده" بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الماضي.

    * ثانيًا: لا تزال هُناك أهداف أخرى يريد رونالدو تحقيقها مع النصر؛ أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال آسيا "النخبة".

    لذا.. فإن عجز النصر عن تدعيم صفوفه - إذا حدث -، مع الثورة المرتقبة من الغريم التاريخي الهلال؛ قد يتسببا في غضب الأسطورة البرتغالية بشدة، ومطالبته بتنفيذ الوعود التي قُدِمت إليه سابقًا.

    كما أننا لا نعرف الحالة النفسية لـ"الدون" أساسًا؛ بعد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    كريستيانو مهما قال إن "المونديال ليس هدفًا أول بالنسبة له"؛ إلا أنه لا يُمكن إنكار رغبته الشديدة في ختام مسيرته الدولية بهذا اللقب الغالي، الذي ينقص خزينته المرصعة بالذهب.

    وبالتالي.. توديع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ سيئ أو غير متوقع - إذا حدث -؛ قد يجعل رونالدو يدخل الموسم الرياضي الجديد مع النصر، وهو في حالة نفسية غير جيدة.

    هذه الحالة النفسية قد تجعله قابل للغضب بشكلٍ أسرع، من المشهد غير الجيد في النصر؛ خاصة إذ لم يتم تدعيم الفريق الأول بصفقاتٍ كبيرة، أو تم التعاقد مع مدير فني لا يتفاهم معه.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة في ملف "دعم النصر"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.