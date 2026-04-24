Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Juan Bezerra Joan Garcia Jorge Jesus GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

رُبَّ صدفة خير: "لاعب عائد من الموت الكروي وهدية الهلال للنصر".. صفقات غيّرت من شكل الموسم!

فقرات ومقالات
النصر
الهلال
برشلونة
مانشستر سيتي
الزمالك
الريان
جورج جيسوس
جوان جارسيا
مارك جويهي
الأهلي
ليفربول
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري المصري الممتاز
دوري نجوم بنك الدوحة

صفقات لم يكن مخطط لها.. ولكن!

في عالم كرة القدم.. أحيانًا تكون "الصدفة" خير من ألف ميعاد؛ بحيث تتم صفقات بشكلٍ مفاجئ وغير مُخطط لها، ولكنها تتحوّل إلى "العنصر الرئيس" في تألُق أنديتها فيما بعد.

هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة أبدًا؛ فعالم الساحرة المستديرة مليئًا بمثل هذه الصفقات منذ القدم، وهو ما استمر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وهُناك "نماذج" عديدة عن هذه الصفقات، في الموسم الرياضي الحالي؛ ولكننا سنحاول أن نستعرض البعض منها فقط، والتي ظهر تأثيرها الفوري.

و"النماذج" التي سنقف عندها في السطور القادمة؛ بعضها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وأخرى في أوروبا..

  • Juan BezerraZamalek media

    البرازيلي خوان بيزيرا

    في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وقبل صدور قرار حرمان العملاق المصري الزمالك من الصفقات؛ تمكن النادي من حسم صفقة في غاية الأهمية، وهي التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب خوان ألفينا بيزيرا.

    بيزيرا البالغ من العمر 23 سنة، والذي يجيد في الجناح الأيمن، انضم إلى الزمالك صيف عام 2025، قادمًا من صفوف نادي أوليكساندريا الأوكراني؛ وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2029.

    ولم يكن تدعيم مركز الجناح الأيمن، في خطط الإدارة الزملكاوية أساسًا؛ حيث كان التركيز كله مُنصبًا، على تجديد عقد النجم الدولي المصري أحمد سيد زيزو.

    نعم.. الزمالك فاوض زيزو لفترة طويلة للغاية، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول؛ إلا أن اللاعب فضل الرحيل "مجانًا" في النهاية، والانضمام إلى الغريم التاريخي النادي الأهلي.

    هُنا.. تحرك جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، بشكلٍ سريع للغاية؛ حيث تمكن من التعاقد مع بيزيرا، في صفقة هي الأفضل في مصر الموسم الحالي.

    ويقدّم بيزيرا مستويات رائعة مع الفارس الأبيض؛ قادته لـ"تصدُر" الدوري المصري الممتاز، مع الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

    ويكفي القول إن خوان بيزيرا، هو من سجل هدف التأهُل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ضد نادي شباب بلوزداد الجزائري؛ بالإضافة إلى إحرازه هدف الفوز (1-0) على بيراميدز، والذي وسع فارق النقاط في "صدارة" الدوري المصري إلى خمس.

    * أرقام بيزيرا مع الزمالك في 2025-2026:

    - مباريات: 37.

    - دقائق: 2.853.

    - مساهمات تهديفية: 18.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 10.

    وأصبح هذا النجم البرازيلي الشاب "معشوق" جماهير الزمالك؛ ليس بسبب مستوياته الفنية فقط، وإنما لإندماجه في بيئة النادي وتفاعله مع المشجعين.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    البرتغالي جورج جيسوس

    اتخذ عملاق الرياض الهلال قرارًا في شهر مايو 2025، وربما يندم عليه الآن؛ وهو "إقالة" المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    "إقالة" جيسوس؛ جاءت بعد خروج الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، بالخسارة أمام عملاق جدة الأهلي.

    هذا القرار منح نادي النصر، فرصة تاريخية للتعاقد مع جيسوس، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأساسًا.. جيسوس لم يكن يفكر إلا في اتجاهين؛ وذلك قبل "إقالته" من تدريب الزعيم الهلالي، على النحو التالي:

    * أولًا: البقاء في صفوف الهلال.

    * ثانيًا: تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

    إلا أن "الصدفة" جعلت جيسوس، يرحل عن الهلال بشكلٍ مفاجئ، مع تفضيل منتخب البرازيل للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي؛ ليجد البرتغالي المخضرم نفسه في النهاية، يقود النصر.

    وأحدث جيسوس طفرة هائلة في أداء النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يقوده لـ"تصدُر" دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "2".

    ومن ناحيته.. جمهور الهلال غاضب من أداء ونتائج الفريق، تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي؛ والذي تولى منصب المدير الفني للفريق الأزرق، خلفًا لجيسوس.

  • FBL-QAT-ARABI-RAYYANAFP

    القطري محمود أبو ندى

    رغم أنه يبلغ من العمر 26 سنة فقط؛ إلا أن الحارس القطري محمود أبو ندى، مر بظروفٍ قاسية للغاية في مسيرته.

    أبو ندى كان على وشك اعتزال كرة القدم "نهائيًا"؛ وذلك بعد سلسلة من الصدمات، على النحو التالي:

    * أولًا: خضوعه لـ3 عمليات على مستوى الظهر؛ ثم تواصل الآلام رغم ذلك.

    * ثانيًا: مرض والده وخضوعه للعلاج طويلًا؛ قبل الوقاة.

    وقتها.. كان أبو ندى ينشط في صفوف نادي العربي القطري؛ حيث دخل في حالة نفسية سيئة، فكر على إثرها في الاعتزال.

    وبدون مقدمات.. قرر العملاق القطري الآخر الريان، المُغامرة بالتعاقد مع أبو ندى صيف 2025؛ ليستعيد هذا الحارس أفضل نسخة منه، في الموسم الحالي.

    نعم.. الحارس القطري قاد منتخب بلاده للتأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ قبل أن يلعب دورًا كبيرًا في تتويج الريان، بلقب دوري أبطال الخليج للأندية.

    وتصدى محمود أبو ندى لأهداف محققة ضد نادي الشباب السعودي، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية؛ عندما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي (0-0)، وقتها.

    وحافظت تصديات أبو ندى الرائعة، على آمال الأمة الريانية، إلى أن جاءت اللحظة التي قلبت كل شيء، عندما تعرض النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الليث الشبابي لـ"الطرد"؛ ليتمكن الفريق القطري من تسجيل 3 أهداف بعدها، والتتويج باللقب الخليجي.

  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    نماذج أوروبية مهمة للغاية

    ومن منطقة الشرق الأوسط، سننتقل إلى الملاعب الأوروبية، حيث سيكون أمامنا "نماذج" عديدة للغاية؛ ولكننا يُمكن أن نركز على اسمين، هما:

    * أولًا: الحارس الإسباني جوان جارسيا.

    * ثانيًا: المدافع الإنجليزي مارك جيهي.

    وبخصوص جارسيا.. نستطيع القول إن العملاق الكتالوني برشلونة، لم يكن يخطط للتعاقد مع حارس مرمى، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

    لكن.. إعلان جارسيا الرحيل عن نادي إسبانيول وقتها؛ دفع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، ليطرح فكرة التعاقد معه على إدارة النادي.

    ديكو قال لرئيس برشلونة جوان لابورتا، بالإضافة إلى الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول؛ أن العملاق الكتالوني قد لا يجد فرصة مستقبلية في السوق للتعاقد مع حارس موهوب بهذا الشكل، وبمبلغ 25 مليون يورو فقط - قيمة الشرط الجزائي -.

    وبالفعل.. اقتنع لابورتا وفليك، بوجهة نظر ديكو المفاجئة؛ ليجلس الأخير مع جارسيا ويقنعه بالانضمام للعملاق الكتالوني، رغم العداوة مع ناديه وقتها إسبانيول.

    والآن.. يُعتبر جارسيا أحد أهم العناصر البرشلونية؛ التي جعلت الفريق "يتصدر" مسابقة الدوري الإسباني، بتصدياته الإعجازية.

    أما جيهي فهو كان يحظى باهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ولكنه كان قريبًا رغم ذلك من الانتقال إلى مواطنه ليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    انتقال جيهي من نادي كريستال بالاس الإنجليزي إلى ليفربول، تعثر في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ ما ساعد السيتزنس على الدخول في الصفقة بقوة، في يناير 2026.

    وفعلًا.. ساعدت الظروف مانشستر سيتي، للتعاقد مع جيهي في النهاية؛ والذي ساهم في معالجة مشاكل الخط الخلفي بنسبة كبيرة، واستعادة الفريق لـ"صدارة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport

    جالينو الأهلي مرة أخرى!

    أخيرًا.. هُناك اسم يجب الوقوف أمامه دائمًا؛ على الرغم من أنه غير محسوب على صفقات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهو البرازيلي ويندرسون جالينو.

    جالينو كان قريبًا جدًا من عملاق جدة الاتحاد، في صيف عام 2024؛ حيث تم تقديم عرض للتعاقد معه من العملاق البرتغالي بورتو، مقابل 50 مليون يورو.

    إلا أن العميد الاتحادي، تراجع في اللحظات الأخيرة عن الصفقة؛ وذهب للتعاقد مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، بدلًا منه.

    وبعد 6 أشهر فقط.. ظهر عملاق جدة الآخر الأهلي في الصورة؛ حيث تعاقد مع جالينو في يناير 2025، وبنفس المبلغ 50 مليون يورو.

    تأثير النجم البرازيلي كان كبيرًا جدًا في الأهلي؛ حيث لعب دورًا مهمًا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لأول مرة في تاريخ النادي.

    إذًا يبقى السؤال هو "لماذا نذكر جالينو ضمن صفقات الموسم الحالي؟"؛ لتكون الإجابة هُنا.. هي لأنه يواصل تأثيره الكبير داخل صفوف الفريق.

    ويكفي القول إن جالينو، هو أهم عنصر في تأهُل الأهلي إلى نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026؛ وربما التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد الحصول على كأس السوبر السعودي مطلع العام الرياضي الحالي.