ومن منطقة الشرق الأوسط، سننتقل إلى الملاعب الأوروبية، حيث سيكون أمامنا "نماذج" عديدة للغاية؛ ولكننا يُمكن أن نركز على اسمين، هما:
* أولًا: الحارس الإسباني جوان جارسيا.
* ثانيًا: المدافع الإنجليزي مارك جيهي.
وبخصوص جارسيا.. نستطيع القول إن العملاق الكتالوني برشلونة، لم يكن يخطط للتعاقد مع حارس مرمى، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025".
لكن.. إعلان جارسيا الرحيل عن نادي إسبانيول وقتها؛ دفع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، ليطرح فكرة التعاقد معه على إدارة النادي.
ديكو قال لرئيس برشلونة جوان لابورتا، بالإضافة إلى الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول؛ أن العملاق الكتالوني قد لا يجد فرصة مستقبلية في السوق للتعاقد مع حارس موهوب بهذا الشكل، وبمبلغ 25 مليون يورو فقط - قيمة الشرط الجزائي -.
وبالفعل.. اقتنع لابورتا وفليك، بوجهة نظر ديكو المفاجئة؛ ليجلس الأخير مع جارسيا ويقنعه بالانضمام للعملاق الكتالوني، رغم العداوة مع ناديه وقتها إسبانيول.
والآن.. يُعتبر جارسيا أحد أهم العناصر البرشلونية؛ التي جعلت الفريق "يتصدر" مسابقة الدوري الإسباني، بتصدياته الإعجازية.
أما جيهي فهو كان يحظى باهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ولكنه كان قريبًا رغم ذلك من الانتقال إلى مواطنه ليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي.
انتقال جيهي من نادي كريستال بالاس الإنجليزي إلى ليفربول، تعثر في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ ما ساعد السيتزنس على الدخول في الصفقة بقوة، في يناير 2026.
وفعلًا.. ساعدت الظروف مانشستر سيتي، للتعاقد مع جيهي في النهاية؛ والذي ساهم في معالجة مشاكل الخط الخلفي بنسبة كبيرة، واستعادة الفريق لـ"صدارة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.