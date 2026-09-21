الهلال في عالم آخر: فرصة ذهبية للنصر والأهلي و"ضربة للاتحاد قبل الكلاسيكو ولكن!".. التوقف الدولي بين الربح والخسارة

في كل فترة توقف دولي؛ نجد أنفسنا أمام سؤال واحد دائمًا بخصوص الأندية العالمية المختلفة، وهو: "من المستفيد.. ومن المتضرر الأكبر؟!".

نعم.. فترات التوقف الدولي؛ تأتي في أوقاتٍ تحتاجها بعض الأندية التي تُعاني من سوء نتائج، بينما تُعطِل سير فرق أخرى مُتألقة.

وقد تكون فترة التوقف الدولي الحالي، هي الأكثر تأثيرًا "إيجابيًا أو سلبيًا" على الأندية المختلفة؛ لأنها تصل إلى 3 أسابيع كاملة، وليس 14 يومًا فقط كالمعتاد.

وإذا ركزنا على أندية المملكة العربية السعودية، دون غيرها في مختلف أنحاء العالم؛ قد نجد أن معظمها ستكون سعيدة بهذا التوقف، لأنه لا يوجد فريق ما فارق عن غيره كثيرًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ الأندية المستفيدة والأخرى المتضررة من فترة التوقف الدولي، من بين الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"..