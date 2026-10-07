"لا نريد انتهاك خصوصية فرقنا" .. الهلال والنصر والاتحاد يعارضون طلب رابطة الدوري السعودي

تدريبات فرق دوري روشن السعودي تقام بشكل مغلق منذ فترة طويلة، فمن غير المسموح للجماهير أو لوسائل الإعلام لتغطية المران اليومي بصورة منتظمة، وإن كانت تشهد حضور بعض الصحفيين أحيانًا.

وتكتفي تلك الفرق للتواصل مع الإعلام، بتنظيم مؤتمر صحفي بشكل دائم قبل كل مباراة في الدوري، للإجابة على التساؤلات.

لكن هذا ليس كافيًا من وجهة نظر مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين..



