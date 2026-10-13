حقيقة استبعاد الرباعي السعودي من النخبة الآسيوية بسبب "الملكية المشتركة".. والنصر يتحرك بقرار مصيري

من المعروف أن نادي النصر، بالإضافة إلى عملاقي جدة الاتحاد والأهلي، تتبع شركاتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن مشروع التخصيص للأندية الرياضية.

وكان الصندوق يمتلك 75% من أسهم شركات النصر والاتحاد والأهلي؛ وذلك في إطار المرحلة الأولى من خصخصة الأندية السعودية.

هذه النسبة وصلت إلى 100%، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد أن قام صندوق الاستثمارات بشراء حصة وزارة الرياضة السعودية، في الأندية الثلاثة.

أما بخصوص الهلال؛ فقد أتمت شركة المملكة القابضة برئاسة الأمير الوليد بن طلال، شراء 70% من أسهم شركة النادي في سبتمبر 2026، بينما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 30% الأخرى.

كل ذلك؛ أدى إلى جدل كبير للغاية بشأن "قانونية" مشاركة الأندية الأربعة، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، في ظل قواعد الملكية والسيطرة المشتركة.