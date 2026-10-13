حقيقة استبعاد الرباعي السعودي من النخبة الآسيوية بسبب "الملكية المشتركة".. والنصر يتحرك بقرار مصيري

وفي هذا السياق.. نفى القانوني الرياضي أحمد الشيخي، إمكانية استبعاد عملاق الرياض النصر، أو حتى أندية الهلال والاتحاد والأهلي، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
الشيخي أكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعطى فترتي سماح للأندية ذات الملكية الواحدة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركتها في المسابقات القارية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: حتى نهاية مارس 2027؛ من أجل إرسال أي استفسارات وأسئلة بخصوص الأمر.
* ثانيًا: حتى شهر يونيو 2027؛ كفترة سماح أخرى لتصحيح أوضاعها.
بمعنى.. أنه من الصعب استبعاد أي نادٍ سعودي، من مسابقة النخبة الآسيوية في الموسم الرياضي الحالي؛ وفقًا لما أورده الشيخي عبر برنامج "نادينا"، بشأن المهل الزمنية.
وحتى في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالملكية المشتركة، فإن تحديد الأندية التي ستتمكن من المشاركة قاريًا، سيخضع للوائح الاتحاد الآسيوي والقرارات التي ستصدر في هذا الشأن؛ حيث ستكون الأولوية بين "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" لبطل دوري روشن السعودي، حسب الشيخي دائمًا.