فاشل في البيع وتسبّب في تراجع قيمة نجومه!.. دراسة تورط الهلال "مرتين" أمام العالم

أخيرًا.. لنتحدث عن الجانب الآخر في الرصيد السلبي لعملاق الرياض الهلال، وفقًا لما نشرته الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ وذلك بخصوص الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين الذين لا يزالون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.
وحسب هذه الدراسة؛ بلغ التراجع في قيمة تعاقدات الهلال مع هؤلاء اللاعبين، نحو 187 مليون يورو.
وهذا التراجع الكبير في القيمة السوقية المقدّرة لهؤلاء اللاعبين، قد يعود إلى مجموعة من الأسباب المهمة؛ وهي:
* أولًا: عدم نجاح الهلال في حصد جميع الألقاب التي نافس عليها، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
* ثانيًا: عدم تتويج الهلال بلقب قاري أو دولي خلال الفترة المشار إليها.
* ثالثًا: تقدّم الكثير من نجوم الهلال في العمر، مع انخفاض مستوى بعضهم؛ ما قد يؤثر بشكل مباشر على تراجع قيمتهم السوقية.
* رابعًا: دخول مستوى الدوري الذي ينشط فيه اللاعب ضمن العوامل التي قد تؤثر في تقدير قيمته السوقية؛ وهو ما قد ينعكس على تقييم بعض النجوم بعد انتقالهم إلى الهلال.
بمعنى.. الهلال تعرّض لكثير من النكسات في السنوات الأخيرة، على مستوى بعض المنافسات والبطولات؛ باستثناء موسم 2023-2024، الذي توّج فيه بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"؛ وهو ما يفتح باب التساؤل بشأن العوامل التي أسهمت في تراجع القيمة السوقية المقدّرة، لبعض تعاقداته.
ولا تشمل الدراسة أبناء النادي؛ بل تركز على اللاعبين الذين تعاقد معهم فريق الهلال الأول لكرة القدم منذ عام 2022، كما ذكرنا.
وبالتالي؛ يجب على الهلال أن يعيد حساباته الفنية والإدارية، لإيقاف هذا التراجع في قيمة تعاقداته، وتحقيق استفادة أكبر من استثماراته في سوق الانتقالات.