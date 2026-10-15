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أحمد فرهود

فاشل في البيع وتسبّب في تراجع قيمة نجومه!.. دراسة تورط الهلال "مرتين" أمام العالم

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
نيمار
جواو كانسيلو
سيموني إنزاجي
روبن نيفيز
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
ياسين بونو
دوري روشن السعودي

الجانب السلبي من الهلال العالمي..

لا خلاف على أن عملاق الرياض الهلال، واحد من بين أفضل الأندية في المملكة العربية السعودية والقارة الآسيوية، إن لم يكن الأعظم على الإطلاق.

لكن رغم ذلك؛ هناك بعض الدراسات والأرقام التي تظهر من فترة إلى أخرى، وتثير الجدل بشأن سياسات الإدارة الهلالية وقيمة نجوم الفريق الأول.

آخر دراسة؛ تلك التي نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، بخصوص تغيّر قيمة تعاقدات الأندية العالمية.

والمثير في الأمر أكثر عزيزي القارئ؛ أن الهلال تصدّر قائمة هذه الأندية العالمية، في دراسة "CIES" السلبية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بخصوص الهلال والدراسة سالفة الذكر..

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الهلال الأسوأ.. دراسة عالمية تكشف "الخسائر المالية"

    في البداية.. يجب الإشارة إلى نتائج الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ بخصوص ارتفاع أو تراجع قيمة تعاقدات الأندية حول العالم.

    هذه الدراسة ركزت على الفترة الممتدة لنحو خمس سنوات؛ واعتمدت على أمرين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين، ثم المبالغ المتحصّل عليها من بيعهم بعد ذلك.

    * ثانيًا: الفارق بين المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد مع اللاعبين المستمرين في صفوفه، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.

    وبناءً على ذلك؛ سجّلت الدراسة رصيدًا سلبيًا لعملاق الرياض الهلال بقيمة 502 مليون يورو، من تعاقداته مع اللاعبين الذين استقدمهم منذ عام 2022.

    هذا الرقم الضخم؛ جعل الهلال "الأسوأ عالميًا" وفقًا للدراسة سالفة الذكر، حيث يتوزع الرصيد السلبي على النحو التالي:

    * 315 مليون يورو: رصيد سلبي ناتج عن الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين، والمبالغ المتحصّل عليها من بيعهم بعد ذلك.

    * 187 مليون يورو: الفارق السلبي بين المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد مع لاعبيه الذين لا يزالون في صفوفه، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.

    ومن أبرز الأسماء الأجنبية التي تعاقد معها الهلال خلال الفترة المشار إليها، وتضمّنها مشروعه الرياضي؛ كل من "المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الفرنسي تيو هيرنانديز، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الهولندي كريسينسيو سامرفيل، البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإنجليزي أولي واتكينز".

    ويضاف إلى هؤلاء؛ بعض الأجانب الآخرين تحت السن "مواليد"، بالإضافة إلى عديد الصفقات المحلية التي أبرمها الزعيم الهلالي.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    عمليات البيع.. فشل واضح من إدارات الهلال المتعاقبة

    الآن.. لنحلل نتائج الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ بخصوص الرصيد السلبي لعملاق الرياض الهلال، منذ عام 2022.

    هذه الدراسة تفتح باب التساؤلات، بشأن قدرة إدارات الهلال المتعاقبة على إدارة ملف بيع اللاعبين؛ ومدى نجاحها في تسويقهم بعد التعاقد معهم بمبالغ مالية ضخمة؛ خاصة في ظل رحيل بعض النجوم من دون الحصول على مقابل انتقال، سواء بـ"فسخ العقود بالتراضي" أو بـ"انتهائها من دون تجديدها".

    ومن أبرز الحالات التي يمكن الوقوف أمامها، الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والبرتغالي جواو كانسيلو؛ اللذان تعاقد الهلال معهما بمبالغ كبيرة، قبل أن تنتهي علاقة النادي بكل منهما من دون تحقيق عائد انتقال مماثل لقيمة التعاقد الأصلية.

    مثلًا.. الهلال تعاقد مع نيمار صيف 2023، مقابل رسوم انتقال قُدّرت بنحو 90 مليون يورو، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ قبل أن ينهي الطرفان علاقتهما بـ"التراضي" في يناير 2025، لينتقل اللاعب بعد ذلك إلى فريقه البرازيلي الأسبق سانتوس.

    أما كانسيلو، فتعاقد معه الهلال من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024، مقابل 25 مليون يورو؛ لتتم إعارته إلى العملاق الكتالوني برشلونة في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، ثم فسخ عقده بـ"التراضي" في الميركاتو الصيفي الماضي.

  • Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جواو كانسيلو.. أكبر دليل على فشل تسويق نجوم الهلال

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ملف النجم البرتغالي جواو كانسيلو وعملاق الرياض الهلال، والذي يُعد من الحالات التي تثير التساؤلات بشأن قدرة إدارة الزعيم على تسويق اللاعبين واسترداد جزء من قيمة التعاقد معهم.

    إدارة الهلال كانت قد حددت مبلغًا ماليًا في البداية، قيل إنه يتراوح بين 10 و15 مليون يورو، من أجل بيع كانسيلو في صيف 2026.

    إلا أن النجم البرتغالي ضغط بشدة على الإدارة الهلالية، في ظل رغبته في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة نهائيًا، بعد انتهاء فترة الإعارة في يونيو 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فسخ العقد بـ"التراضي".

    * ثانيًا: الانتقال إلى برشلونة "مجانًا".

    وهذا كان شرط برشلونة أساسًا، من أجل التعاقد مع كانسيلو نهائيًا؛ حيث أنه وسط ضغط اللاعب البرتغالي الكبير، وافقت الإدارة الهلالية.

    أي أنه إذا كان هناك مبرر لما حدث في ملف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا - سالف الذكر -، بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرّض لها اللاعب، والتي حدّت بشدة من مشاركاته مع الهلال؛ فإن حالة كانسيلو تفتح بدورها باب النقاش حول مدى نجاح الإدارة الهلالية، في إدارة عقود اللاعبين وتسويقهم.

    وفي سياق أوسع؛ تثير هذه الملفات تساؤلات بشأن الضوابط المالية التي تحكم تعاقدات الأندية السعودية الكبرى، ومدى الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق والعائد من الانتقالات، بما يضمن استدامة المشروعات الرياضية.

    والغريب أن الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ أظهرت أن الأندية السعودية ممثّلة بكثرة بين الأندية التي تراجعت قيمة تعاقداتها منذ عام 2022، إلا أن الهلال سجّل الرصيد السلبي الأكبر عالميًا.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نجوم الهلال.. الأسباب تتعدد وراء تراجع القيمة السوقية

    أخيرًا.. لنتحدث عن الجانب الآخر في الرصيد السلبي لعملاق الرياض الهلال، وفقًا لما نشرته الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ وذلك بخصوص الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين الذين لا يزالون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.

    وحسب هذه الدراسة؛ بلغ التراجع في قيمة تعاقدات الهلال مع هؤلاء اللاعبين، نحو 187 مليون يورو.

    وهذا التراجع الكبير في القيمة السوقية المقدّرة لهؤلاء اللاعبين، قد يعود إلى مجموعة من الأسباب المهمة؛ وهي:

    * أولًا: عدم نجاح الهلال في حصد جميع الألقاب التي نافس عليها، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.

    * ثانيًا: عدم تتويج الهلال بلقب قاري أو دولي خلال الفترة المشار إليها.

    * ثالثًا: تقدّم الكثير من نجوم الهلال في العمر، مع انخفاض مستوى بعضهم؛ ما قد يؤثر بشكل مباشر على تراجع قيمتهم السوقية.

    * رابعًا: دخول مستوى الدوري الذي ينشط فيه اللاعب ضمن العوامل التي قد تؤثر في تقدير قيمته السوقية؛ وهو ما قد ينعكس على تقييم بعض النجوم بعد انتقالهم إلى الهلال.

    بمعنى.. الهلال تعرّض لكثير من النكسات في السنوات الأخيرة، على مستوى بعض المنافسات والبطولات؛ باستثناء موسم 2023-2024، الذي توّج فيه بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"؛ وهو ما يفتح باب التساؤل بشأن العوامل التي أسهمت في تراجع القيمة السوقية المقدّرة، لبعض تعاقداته.

    ولا تشمل الدراسة أبناء النادي؛ بل تركز على اللاعبين الذين تعاقد معهم فريق الهلال الأول لكرة القدم منذ عام 2022، كما ذكرنا.

    وبالتالي؛ يجب على الهلال أن يعيد حساباته الفنية والإدارية، لإيقاف هذا التراجع في قيمة تعاقداته، وتحقيق استفادة أكبر من استثماراته في سوق الانتقالات.