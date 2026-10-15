فاشل في البيع وتسبّب في تراجع قيمة نجومه!.. دراسة تورط الهلال "مرتين" أمام العالم

في البداية.. يجب الإشارة إلى نتائج الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"؛ بخصوص ارتفاع أو تراجع قيمة تعاقدات الأندية حول العالم.

هذه الدراسة ركزت على الفترة الممتدة لنحو خمس سنوات؛ واعتمدت على أمرين في غاية الأهمية، و هما:

* أولًا: الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين، ثم المبالغ المتحصّل عليها من بيعهم بعد ذلك.

* ثانيًا: الفارق بين المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد مع اللاعبين المستمرين في صفوفه، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.

وبناءً على ذلك؛ سجّلت الدراسة رصيدًا سلبيًا لعملاق الرياض الهلال بقيمة 502 مليون يورو، من تعاقداته مع اللاعبين الذين استقدمهم منذ عام 2022.

هذا الرقم الضخم؛ جعل الهلال "الأسوأ عالميًا" وفقًا للدراسة سالفة الذكر، حيث يتوزع الرصيد السلبي على النحو التالي:

* 315 مليون يورو: رصيد سلبي ناتج عن الفارق بين رسوم التعاقد مع اللاعبين، والمبالغ المتحصّل عليها من بيعهم بعد ذلك.

* 187 مليون يورو: الفارق السلبي بين المبالغ التي دفعها النادي للتعاقد مع لاعبيه الذين لا يزالون في صفوفه، وقيمتهم السوقية الحالية المقدّرة.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية التي تعاقد معها الهلال خلال الفترة المشار إليها، وتضمّنها مشروعه الرياضي؛ كل من "المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الفرنسي تيو هيرنانديز، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الهولندي كريسينسيو سامرفيل، البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإنجليزي أولي واتكينز".

ويضاف إلى هؤلاء؛ بعض الأجانب الآخرين تحت السن "مواليد"، بالإضافة إلى عديد الصفقات المحلية التي أبرمها الزعيم الهلالي.