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أحمد فرهود

بين التخطيط السيئ والظروف الاضطرارية.. عفوًا لأندية النخبة الآسيوية "معاناة عمالقة السعودية أظهرتكم أكثر قوة"

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
القادسية
الشمال
شباب أهلي دبي
السد
دوري أبطال آسيا النخبة

معاناة آسيوية واضحة.. ولكن!

"هيا بنا لنسيطر على آسيا وننافس عالميًا!".. هكذا كان شعار كل سعودي بعد الثورة الرياضية في البلاد، والتي بدأت عام 2023.

والحديث هنا تحديدًا كان عن الأندية السعودية الأربعة "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ والتي جلبت عددًا من أبرز نجوم الساحرة المستديرة، لتجعل تطلعات جماهيرها تصل عنان السماء.

وبالفعل.. نجح الأهلي في السيطرة على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسمين الماضيين؛ رغم فشل باقي أندية السعودية، في الأدوار الإقصائية تحديدًا.

أيضًا.. حقق الهلال نتائج مبهرة في كأس العالم للأندية 2025 بـ"النظام الجديد"؛ مثل التعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل توديع البطولة من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

لكن في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بدأنا نشعر بتراجع كبير للأندية السعودية "قاريًا ودوليًا"؛ وهو ما ظهرت ملامحه بالفعل في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

ملامح تراجع الأندية السعودية في مرحلة الدوري للنسخة الآسيوية الحالية، جعلتنا نطرح على أنفسنا تساؤلات مهمة؛ وهو ما سنحاول استعراضه وتحليله، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    معاناة سعودية مبكرة في دوري أبطال آسيا

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى التعثرات التي تعرضت لها الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه التعثرات التي تعرضت لها الأندية السعودية، في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، تنوعت بين التعادل والخسارة؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: العين الإماراتي (4-0) النصر.

    * الجولة الأولى: الشمال القطري (1-1) الاتحاد.

    * الجولة الأولى: الأهلي (1-1) باختاكور الأوزبكي.

    * الجولة الثانية: الاتحاد (1-2) شباب الأهلي دبي الإماراتي.

    * الجولة الثانية: باختاكور الأوزبكي (1-1) القادسية.

    * الجولة الثالثة: الشمال القطري (3-1) الهلال.

    * الجولة الثالثة: القادسية (1-1) السد القطري.

    أي إن الأندية السعودية تعثرت "7 مرات"، في أول ثلاث جولات من مرحلة الدوري للنسخة الحالية من مسابقة النخبة الآسيوية.

    كما أنه في مباريات أخرى؛ عانت الأندية السعودية الخمسة حتى الدقائق الأخيرة، لتحقيق الانتصار.

  • Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأندية السعودية تعيش واقعين مختلفين آسيويًا!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على أن معاناة الأندية السعودية في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ تأتي خلافًا لما كان عليه الوضع في العامين الماضيين.

    وفي العامين الماضيين؛ كنا نشاهد أريحية كبيرة للأندية السعودية، في تحقيق الانتصار تلو الآخر بمرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية.

    نعم.. أندية المملكة - باستثناء عملاق جدة الأهلي -، كانت تخرج ببعض النتائج المخيبة في الأدوار الإقصائية؛ ولكننا نتحدث عن الأريحية في مرحلة الدوري، التي تُطبق منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة.

    ومنذ تطبيق النظام الجديد، وفريق الأهلي الأول لكرة القدم يسيطر على البطولة الآسيوية؛ حيث توج بالنسخة الأولى 2024-2025، قبل أن يحافظ على لقبه في الموسم الماضي.

    لذا.. نحن ذكرنا مصطلح "باستثناء الأهلي"؛ لأنه الفريق السعودي الوحيد الذي حافظ على تألقه من مرحلة الدوري وحتى المباراة النهائية في النسختين الماضيتين، وتُوج باللقب فيهما.

    بمعنى؛ نحن أمام مشهدين في دوري أبطال آسيا "النخبة" بين الموسمين الماضيين والنسخة الحالية، وهما:

    * المشهد الأول: أريحية كبيرة للأندية السعودية في مرحلة الدوري، بنسختي 2024-2025 و2025-2026.

    * المشهد الثاني: معاناة واضحة حتى عند تحقيق الانتصارات، في نسخة الموسم الحالي 2026-2027.

  • imago-sport-1085152239.jpgSOPA Images

    هل أصبحت الأندية الآسيوية أكثر قوة الآن؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا للغاية الآن، وهو: "هل مستوى الأندية السعودية تراجع عن الموسمين الماضيين أم أن الفرق الآسيوية الأخرى أصبحت أكثر قوة؟!".

    هنا؛ نحن سنرد بأن الكثير من الأندية الآسيوية، وخاصة الإماراتية والقطرية، دعمت صفوفها بقوة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ورغم ذلك؛ تبقى الفوارق الفنية كبيرة جدًا لمصلحة الأندية السعودية، سواء الرباعي "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي" أو حتى فريق القادسية.

    وبالتالي.. نحن نميل أكثر إلى أن السبب في الصعوبات التي تواجهها الأندية السعودية، خلال مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ يعود إلى أمرين أساسيين، هما:

    * أولًا: التخطيط السيئ الذي أضعف الأندية السعودية؛ رغم أنها لا تزال أقوى من نظيرتها الآسيوية.

    * ثانيًا: ضغط الروزنامة، بالإضافة إلى الظروف اللوجيستية التي تمر بها المملكة.

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  • Hilal Nassr Ahli Ittihad fansGetty

    بالتفصيل.. لهذا تراجعت الأندية السعودية قاريًا!

    الآن.. لنشرح بالتفصيل الأسباب التي جعلت الأندية السعودية تعاني في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بخلاف ما كنا نشاهده بوضوح خلال النسختين الماضيتين.

    السبب الأول، كما ذكرنا؛ هو التخطيط السيئ للأندية السعودية، على النحو التالي:

    * أولًا: أزمات مالية أدت إلى عدم إبرام صفقات جديدة في صيف 2026؛ مثلما حدث مع عملاق الرياض النصر.

    * ثانيًا: التعاقد مع المدير الفني قبل أيام قليلة من انطلاق موسم 2026-2027؛ مثلما حدث مع عملاق جدة الأهلي.

    * ثالثًا: فوارق فنية كبيرة بين الأساسيين والاحتياطيين؛ مثلما نشاهد الآن مع عملاق الرياض الهلال.

    * رابعًا: إصابات عديدة وضعف عمق القائمة؛ مثلما هو الحال مع عملاق جدة الاتحاد.

    كل ذلك أدى إلى ضعف الأندية السعودية، بالمقارنة مع الموسمين الماضيين؛ لذا نجد بعض المعاناة في مرحلة الدوري من المسابقة القارية، رغم إيماننا بأنها لا تزال أقوى من نظيرتها الآسيوية بكثير.

    أما بخصوص السبب الآخر، وهو ضغط الروزنامة والظروف اللوجيستية؛ فيكفي القول إن الأندية السعودية تلعب مباراة كل 3 أيام تقريبًا، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.

    وكأن الروزنامة وحدها لم تكفِ، حيث زاد الضغط على الأندية السعودية، مع اضطرارها إلى التنقل "برًا" في بعض الرحلات؛ بسبب تعطل حركة الطيران وإغلاق عدد من مطارات المملكة، على خلفية الهجمات الحوثية.

    هنا.. اضطرت الأندية إلى قطع ساعات سفر طويلة للغاية بالحافلة؛ ما قد يجعل اللاعبين يخوضون المباريات وهم مرهقون للغاية، ويعانون من أحمال بدنية غير عادية.

    وأمام كل ذلك؛ اضطرت الأجهزة الفنية للأندية السعودية إلى خوض بعض المباريات الآسيوية بالبدلاء، لتظهر مشكلات النقطة الأولى، وهي ضعف الدكة وعدم وجود عمق كافٍ في القائمة.

    والمثير في الأمر أنه رغم كل ذلك؛ فإن الأندية السعودية الخمسة تملك حظوظًا كبيرة للغاية، للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا "النخبة".