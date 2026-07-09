الهلال الفائز الوحيد: شكرًا المغرب ولكن.. فرنسا جعلتنا نشتاق إلى "نسخة الركراكي" ومحمد وهبي في قفص الاتهام!

ما فعله المغرب على مدار نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم، يستحق أن يُخلد في كتب التاريخ بحق؛ نعم.. الحزن أمر لا مفر منه، لكن يجب المواصلة في البناء والعمل.

وبعد حصوله على "المركز الرابع" في بطولة كأس العالم 2022؛ ها هو منتخب المغرب يودع من دور ربع النهائي في النسخة الحالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وودع المغرب بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الخسارة (0-2) ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن طريق كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

وقبل الخسارة من فرنسا؛ قدّم المغرب ملحمة مونديالية جديدة، تعادل فيها مع البرازيل مع الفوز ضد "اسكتلندا، هايتي، هولندا وكندا".

ومن ناحيته.. منتخب فرنسا يواصل الحلم - حتى الآن -؛ حيث حجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي المونديال، في انتظار الفائز من مواجهة منتخبي إسبانيا وبلجيكا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة المغرب ضد فرنسا..