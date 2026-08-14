سامرفيل "نسخة محرز غير مكتملة" في الهلال .. وكريم بنزيما أخرج نسخته الأسوأ أمام الفيصلي!

واصل الهلال سطوته التاريخية على الفيصلي، بداية مطمئنة - نسبيًا - لجماهيره، بفوز ملحمي بنتيجة (4-2)، في قلب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.
الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.
مباراة قرر فيها المدير الفني سيموني إنزاجي، إعطاء الفرصة للصفقة الجديدة، كريسنسيو سامرفيل على الطرف الأيسر، مع وجود كريم بنزيما في قلب الهجوم.
ماذا قدم سامرفيل وبنزيما في لقاء الهلال والفيصلي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..