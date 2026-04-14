البرستيج ضاع: الهلال من "القمة للانهيار" بعد الثورة السعودية.. ولعب "الشوكة والسكينة" لا يصلح في آسيا!

عملاق الرياض الهلال، ودع مسابقة دوري أبطال آسيا بشكلٍ مفاجئ، في آخر 3 نسخ تواليًا؛ وذلك على النحو التالي:

* 2023-2024: الخروج من نصف النهائي على يد العين الإماراتي.

* 2024-2025: الخروج من نصف النهائي على يد الأهلي السعودي.

* 2025-2026: الخروج من ثمن النهائي على يد السد القطري.

أي أن الزعيم الهلالي فشل في الوصول إلى المباراة النهائية، منذ الثورة السعودية في القطاع الرياضي؛ والتي أسفرت عن ضخ مالي كبير في أندية المملكة المختلفة، مع ضم نجوم عالميين.

وقبل هذه الثورة السعودية في القطاع الرياضي، والتي بدأت عام 2023؛ وصل الهلال إلى 3 نهائيات من أصل آخر أربع نسخ، مع تتويجه بلقبين منهم.

حتى أن واحدة من هذه النسخ وهي "2020"، لم يفشل فيها الهلال رياضيًا؛ بل تم استبعاده من البطولة أساسًا، بسبب إصابة الكثير من نجومه بفيروس "كورونا" وقتها.

ومن هُنا.. يتضح أن سيناريو انهيار الهلال الآسيوي؛ بدأ مع الثورة السعودية في القطاع الرياضي، والتعاقد مع النجوم العالميين الكبار.