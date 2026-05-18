مع بقاء جولة وحيدة على نهاية موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، وهي الجولة الحاسمة للقب الذي انحصر بين النصر والهلال، كشف الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني عن إحصائيات صادمة، تضع الهلال في مرمى التساؤلات.
"كشف مدلل المواسم" .. خبير تحكيمي يثير الجدل بإحصائيات صادمة عن موسم الهلال في الدوري السعودي
جولة الحسم
في 21 من مايو الجاري، تقام جولة الحسم من دوري روشن السعودي، بعدما فشل النصر في حسم التتويج بالجولة الماضية، على إثر خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، لينتهي (1-1).
في جولة الحسم، يلتقي النصر بضمك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل - بتوقيت مكة المكرمة -.
النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف"، لذا يكفيه الانتصار أمام ضمك ليتوج بطلًا دون النظر لنتيجة مواجهة الزعيم.
إحصائيات القحطاني الصادمة
المستشار التحكيمي لبرنامج "دورينا غير"؛ عبدالله القحطاني، قام بتحليل الـ33 مباراة التي لُعبت منذ بداية موسم 2025-26 من دوري روشن السعودي.
وقد أظهرت تحليلاته أن الهلال يتصدر قائمة الفرق التي احتسبت لها ضربات جزائية غير صحيحة بواقع ضربتين، فيما يحل النصر، الأهلي والاتحاد في المركز الثاني بواقع جزائية واحدة فقط.
كذلك وبحسب عبدالله القحطاني، يتصدر الزعيم قائمة أكثر الفرق التي لم تحتسب "عليها" ركلات جزائية مستحقة في الموسم الجاري، بواقع ست جزائيات، يليه الاتفاق والأخدود (4)، فالنجمة (3)، ثم الاتحاد، الشباب، التعاون والخليج (2).
الإحصائية الوحيدة التي أظهرت تعرض الهلال للظلم هي الخاصة بأكثر الفرق التي لم تحتسب لها ركلات جزائية، إذ يتصدرها الهلال رفقة الاتحاد، القادسية ونيوم بست جزائيات، ثم النصر والرياض (4)، فالأهلي وضمك (3).
والمثير في موقف الهلال تحديدًا دونًا عن بقية الفرق أنه يخوض كافة مبارياته تحت قيادة حكام أجانب، ما يؤكد تفوق الحكم السعودي على الأجنبي.
"كشف مدلل المواسم"
تلك الإحصائيات استفزت الصحفي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي، مشككًا في سلسلة "اللا هزيمة" للهلال عطفًا على كم الأخطاء التحكيمية التي يستفيد منها.
وكتب العصيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إحصائية المستشار التحكيمي أ. عبدالله القحطاني كشفت مدلل المواسم وكشفت أنه أكثر المستفيد دائما من الأخطاء التحكيمية. ضربات جزاء صحيحة لم تحتسب عليه وضربات جزاء حسبت له خطأ ونتائج مؤثرة ومتغيرة بسبع مباريات كان لا يستحق نتائجها".
وأضاف: "متى يجي الحلم ونشوفه مثله مثل غيره. وبعدين يجيك يقولك الفريق لا يخسر!".
النصر يقترب من عودة بعد غياب ست سنوات
آخر مرة حقق بها العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين كانت في الموسم الاستثنائي 2018-19 بقيادة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.
منذ ذلك الحين لم يتوج النصر بشكل عام سوى بلقبين؛ كأس السوبر السعودي 2020-21، والبطولة العربية للأندية 2023.
وقد خسر العالمي قبل يومين فرصة التتويج بأولى بطولات الموسم الجاري، وقتما تلقى الهزيمة أمام جامبا أوساكا (1-0)، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.