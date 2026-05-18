"كشف مدلل المواسم" .. خبير تحكيمي يثير الجدل بإحصائيات صادمة عن موسم الهلال في الدوري السعودي

في 21 من مايو الجاري، تقام جولة الحسم من دوري روشن السعودي، بعدما فشل النصر في حسم التتويج بالجولة الماضية، على إثر خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، لينتهي (1-1).

في جولة الحسم، يلتقي النصر بضمك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل - بتوقيت مكة المكرمة -.

النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف"، لذا يكفيه الانتصار أمام ضمك ليتوج بطلًا دون النظر لنتيجة مواجهة الزعيم.



