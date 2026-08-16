"الدرعية فضل مالكوم عن نجم الهلال" .. المخالصة تجبر كانسيلو على التنازل من أجل انتقاله إلى برشلونة!

ووجه مراسل برنامج "نادينا" سؤالًا إلى مالكوم بعد مغادرته أرض ملعب الفيصلي، بشأن ما إذا كانت تلك المباراة هي الأخيرة له مع الهلال، ليردّ منفعلًا: هل أنت مجنون؟ متبقي على عقدي سنة".
واستدرك مالكوم برسالة أخرى للمراسل، معلقًا "(لا تزعل) لأن هذا السؤال ليس جيدًا أو احترافيًا"، كما طالب الصحفيين بالتوقف عن إصدار الشائعات.
وفي هذا السياق، دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، عن رد فعل مالكوم "القاسي" تجاه المراسل، واصفًا إياه بأنه طبيعي ومقنع للغاية، مشيرًا إلى عدم منطقية توجيه سؤال إليه بأن هذه آخر مباراة، واللاعب لا يزال في عقده عام مع النادي.
وأضاف الجابر، أن مالكوم، لا يزال يملك الحلول الفردية، حتى وإن ظهر الهلال في أسوأ مستوياته، مؤكدًا أنه يجب ضم لاعب أفضل منه أو في مستواه، ولكن رحيله في ذلك التوقيت دون بديل، سيكون خطأ كبيرًا.
في المقابل، أشار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، إلى أن رد فعل مالكوم على سؤال المراسل، يوحي بوجود شيء ما.