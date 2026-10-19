جنون كرة القدم تجسد في مواجهة الهلال والحزم .. نجم الزعيم تحول لـ"ملك الحركات البهلوانية" وسالم الدوسري أخرس المتربصين!

عادةً ما يُقال إن جمهور الهلال محظوظ بفريقه كونه الأكثر تتويجًا بالبطولات والأفضل من ناحية الاستقرار وما إلى ذلك، لكن الليلة هي واحدة من الليالي التي يُقال بها "محظوظ كل من لا يشجع الزعيم"!









في مباراة حبست الأنفاس، خطف الهلال ثلاث نقاط في الوقت القاتل، بالفوز أمام الحزم بهدف نظيف، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.

الهدف الوحيد سجله الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي برأسية في الدقيقة 89 من عمر المباراة، بعد عرضية من الظهير محمد محزري.









هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 24 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بفارق نقطتين على القادسية "الوصيف"، فيما تجمد رصيد الحزم عند تسع نقاط في المركز الـ11.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال والحزم، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



