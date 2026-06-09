Goal.com
مباشرالتذاكر
Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
علي سمير

ناديه الإنجليزي متمسك بخدماته .. الهلال يوجه أنظاره نحو مدرب الأهلي الأسبق لخلافة إنزاجي

سيموني إنزاجي
الهلال
انتقالات
دوري روشن السعودي
نوتنجهام فوريست
فيتور باريرا
الدوري الإنجليزي الممتاز

يمتلك خبرة في دوري روشن وسبق له الحصول على 8 بطولات

بدأ نادي الهلال السعودي، رحلته من أجل العثور على مدرب جديد للفريق الأول، تمهيدًا لرحيل الإيطالي سيموني إنزاجي عن الزعيم خلال الصيف الجاري.

إنزاجي وصل إلى الهلال بعد نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق إلى التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية، ولكنه فشل في إثبات نفسه بموسمه الأول في دوري روشن السعودي، بخسارة اللقب والخروج الآسيوي والاكتفاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • من هو بديل إنزاجي؟

    الصحفي "بن جاكوبس" قال إن الهلال مهتم بالتعاقد مع فيتور بيريرا مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، ويستعد للدخول في مفاوضات مكثفة للحصول على خدماته.

    وقال إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لرحيل سيموني إنزاجي عن الهلال، حيث وضع النادي قائمة من الأسماء لخلافة المدرب الإيطالي، في إطار ثورة تصحيح يستعد الزعيم للقيام بها، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بالبطولات الكبرى.

    ومن غير المتوقع أن تكون مهمة جلب بيريرا سهلة، لأن نوتنجهام دخل في محادثات جدية خلال الأسابيع الماضية، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.


    • إعلان
  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    خبرة في الدوري السعودي

    البرتغالي صاحب الـ57 سنة لديه خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق أن قام بتدريب الأهلي في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، وعمل بعدة أندية معروفة مثل فنربخشه وبورتو وأولمبياكوس وكورينثيانز وفلامنجو بالإضافة إلى وولفرهامبتون.

    ويمتلك بيريرا تجربة أخرى في السعودية خلال الأهلي، بتدريب الشباب في فبراير 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتوجه بعد ذلك إلى وولفرهامبتون ومنه إلى فريقه الحالي نوتنجهام فورست.

  • يعرف طريق البطولات

    المدرب البرتغالي حصل 8 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، منها بطولتين دوري برتغالي مع بورتو في 2012 و2013، ولقبين سوبر مع نفس الفريق.

    وحصل على الدوري اليوناني بموسم 2014/2015 مع أولمبياكوس، وتوج بلقب الكأس في نفس الموسم، كما فاز بالدوري والكأس مع شنغهاي SIPG الصيني.

    وفي موسم 2025/2026، خاض بيريرا 20 مباراة مع نوتنجهام، فاز في 8 وتعادل 6 مرات وخسر في مثلهم، وأنهى الدوري الإنجليزي بالمركز السادس عشر بـ44 نقطة.


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.

    وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.

    وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.

    وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.