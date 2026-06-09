ناديه الإنجليزي متمسك بخدماته .. الهلال يوجه أنظاره نحو مدرب الأهلي الأسبق لخلافة إنزاجي

الصحفي "بن جاكوبس" قال إن الهلال مهتم بالتعاقد مع فيتور بيريرا مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، ويستعد للدخول في مفاوضات مكثفة للحصول على خدماته.

وقال إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لرحيل سيموني إنزاجي عن الهلال، حيث وضع النادي قائمة من الأسماء لخلافة المدرب الإيطالي، في إطار ثورة تصحيح يستعد الزعيم للقيام بها، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بالبطولات الكبرى.

ومن غير المتوقع أن تكون مهمة جلب بيريرا سهلة، لأن نوتنجهام دخل في محادثات جدية خلال الأسابيع الماضية، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.



