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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

قلل من فوز الهلال ودخل في "نقاش مثير" مع صحفي!.. مدرب الأهلي يشعل الجدل قبل مواجهة الرياض

الأهلي
M. Pusic
الهلال
الأهلي ضد الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي

ماذا قال مارينو بوسيتش؟!

أثار "الكرواتي - الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، جدلًا كبيرًا للغاية؛ وذلك في "المؤتمر الصحفي" الذي يسبق مواجهة نادي الرياض، مساء غدٍ الجمعة.

الأهلي يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الجمعة؛ وذلك في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • مدرب الأهلي يقلل من فوز الهلال!

    وفي هذا السياق.. قلل الكرواتي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، من فوز نادي الهلال على فريقه؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الهلال فاز (3-0) على الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ وسط أداء رائع من كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ومستوى مخيب من فريق بوسيتش.

    ورغم ذلك؛ قال بوسيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرياض، مساء اليوم الخميس: "فوز الهلال علينا، وحتى نادي الخلود في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري؛ لم يكن إلا حظًا".

    واعتبر المدير الفني الكرواتي أن الهلال والخلود، لم يهددا مرمى الفريق الأهلاوي؛ ولكنهما استغلا الفرص التي أُتيحت لهما، من أجل تسجيل الأهداف.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مدرب الأهلي يهاجم الصحفيين!

    وعلى جانب آخر.. أبدى الكرواتي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، غضبه الشديد من الصحفيين؛ بسبب تكرار "سؤال ما" عليه، في كل ظهور إعلامي.

    هذا السؤال؛ هو مدى حاجة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للتعاقد مع لاعب ارتكاز جديد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    هُنا؛ رد بوسيتش قائلًا: "أنتم تسألونني دائمًا عن صفقة الارتكاز.. الأهلي يحتاج إلى تدعيمات، في مراكز عديدة أخرى".


  • نقاش مثير بين مدرب الأهلي وصحفي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قام الصحفي الرياضي عبدالعزيز القرني؛ بالكشف عن "نقاش مثير" دار بينه والكرواتي مارينو بوسيتتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي.

    القرني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أنه وجّه سؤالًا إلى بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نادي الرياض؛ بخصوص سبب إصراره على التعاقد مع متوسط الميدان الأوكراني أرتيم بوندارينكو، إذا كان سيستبعده عن المباريات الكبيرة - مثل كلاسيكو الهلال الأخير -.

    وأضاف القرني: "لقد رد المدرب عليّ؛ بالقول (أنا أثق في إمكانات بوندارينكو.. فلماذا لا تبتسم أنت؟!)".

    وأوضح الصحفي الرياضي أنه أجاب على بوسيتش، بأنه لن يبتسم إلا بعد تحقيق الأهلي نتائج إيجابية؛ ليقوم المدرب بتقديم وعد له، بالعمل الجاد من أجل أن يراه يبتسم.


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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي

    عملاق جدة الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ متذبذب للغاية؛ خاصة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في أول 4 جولات تحديدًا.

    وفاز الأهلي في مباراتين وخسر مثلهما، في مسابقة دوري روشن السعودي - حتى الآن -؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: الدرعية (0-1) الأهلي.

    * الجولة الثانية: الأهلي (4-0) أبها.

    * الجولة الثالثة: الهلال (3-0) الأهلي.

    * الجولة الرابعة: الخلود (3-1) الأهلي.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ فقد فاز الراقي (2-1) ضد نادي الأنوار، ليتأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.

    أيضًا.. تخطى الأهلي عقبة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي؛ ليتأهل لمواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال".

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