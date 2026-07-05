يبدو أن الصدمات قد تتوالى على جماهير الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري على إثر الحراك الحادث حاليًا داخل النادي، خاصةً فيما يتعلق في التفريط في عدد من نجوم الإنجاز القاري، إذ لن يتوقف الأمر عند الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه فقط.
"فرصة للهلال" .. نجم جديد قد يرحل عن الأهلي بعد رياض محرز وفرانك كيسييه وروجر إيبانيز
ما القصة؟
خلال اليومين الماضيين، أعلن الأهلي بشكل رسمي رحيل محرز وكيسييه عن النادي، بالتزامن مع نهاية عقديهما، في ظل الرغبة في تخفيض الرواتب في الفريق الأول لكرة القدم.
وفي الإطار نفسه، يزعم الصحفي محمد البكيري أن الراقي بدأ خطوات تسويق مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز كذلك، تمهيدًا لرحيل بالصيف الجاري.
لكن يختلف رحيل البرازيلي عن الثنائي الجزائري والإيفواري، في السبب، إذ يرفض الأول تمديد عقده الذي ينتهي في 2028 لموسم آخر، بينما لا يمثل راتبه أزمة كبيرة لخزينة النادي، كونه لا يتخطى حاجز التسعة ملايين يورو.
"توني قد يرحل أيضًا"
بالأساس غضب جمهور الأهلي كثيرًا من رحيل محرز وكيسييه واقتراب إيبانيز، ليس تمسكًا الثنائي الأول على التحديد، بقدر القلق من الفشل في تعويضه بصفقات أخرى قوية.
وفي وقت لم يستفق به الجمهور من تلك الصدمة بعد، نزل عليه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف بصدمة أخرى، بناءً على تحليله للحراك الحادث حاليًا داخل النادي، إذ يزعم احتمالية رحيل المهاجم الإنجليزي إيفان توني.
وقال الشنيف عبر حلقة الأمس من برنامجه "دورينا غير": "لا أستبعد أن تفكر الإدارة الرياضية في الأهلي بالتعاون مع المدرب ماتياس يايسله في رحيل إيفان توني، والسبب هو البحث عن السرعات والمهارة والانطلاق، وهذا هو سبب رحيل محرز وكيسييه، هذا رأي بحسب الحركات الواقع حاليًا في الأهلي، وليس معلومة".
"فرصة للهلال"
من جانبه، اعتبر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي أن إيفان توني يمثل فرصة كبيرة للهلال، لتعويض فشل صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
بل ويرى الطريقي أنه حال انتقال توني للزعيم، فلن يتبقى لاكتمال صفوف الأزرق سوى التعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني من النصر في نهاية الموسم المقبل، لتعويض تراجع مستوى سالم الدوسري.
وكتب الطريقي عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه فرصة الهلال أن يجرب حظه مع توني، بعد أن فشلت صفقة بنزيما. وفي العام القادم، وبعد أن يقتنع عشاق سالم أنه انتهى فنيًا، يمكن للهلال أخذ ساديو ماني من النصر. وهكذا يكتمل فريق الهلال".
ماذا قدم إيفان توني مع الأهلي؟
صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم لقلعة الكؤوس في صيف 2024 قادمًا من برينتفورد مقابل 42 مليون يورو، بعقد يمتد لنهاية يونيو 2028.
وشارك الإنجليزي في 93 مباراة مع الراقي، سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 17 آخرين، مع تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا