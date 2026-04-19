FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
زهيرة عادل

"ما حدث تصفية حسابات ومن يرى خيبة الهلال تهون عليه خيبة الاتحاد" .. وعد بفضح المتورطين في انحدار موسم العميد

الهلال والاتحاد ودعا النخبة الآسيوية، ولم يتبق سوى الأهلي ممثلًا للسعودية في البطولة القارية..

استنفار كبير من عدد من الإعلاميين الاتحاديين خلال الأيام الحالية مع وداع الفريق لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في محاولة لإنقاذ النادي ممن يتحكمون في مصيره.

وبحسب الإعلامي الرياضي الاتحادي هتان النجار فإن بعض مسؤولي العميد قاموا بـ"تصفية حسابات شخصية" ببعض القرارات منذ بداية الموسم، أسفرت عن الخروج بصفر بطولات.

  • ما القصة؟

    العميد ودع أول أمس الجمعة، دوري أبطال آسيا للنخبة بالهزيمة أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، ضمن دور ربع النهائي، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

    بوداع البطولة القارية، تأكد خروج الاتحاد من 2025-2026 بموسم صفري، حيث كان قد ودع بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي.

    وفي دوري روشن السعودي، يحتل النمور المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة فقط من 28 مباراة، ما يعني أنه فقد حظوظه في التتويج باللقب، وكذلك لن يشارك في النسخة المقبلة من النخبة الآسيوية.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    "من يرى خيبة الهلال تهون عليه خيبة الاتحاد"

    الإعلامي الرياضي الاتحادي هتان النجار، تحدث في حلقة الأمس من برنامج "نادينا"، عن فشل ناديي الاتحاد والهلال في النخبة الآسيوية، حيث ودع الزعيم البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام السد.

    وقال النجار: "إذا رأيت مصيبة غيرك، تهون عليك مصيبتك .. إذا رأيت خيبة الهلال ستهون عليك خيبة الاتحاد، كلاهما خيب آمالنا بهما، رغم التوقعات بأن يذهبوا بعيدًا بالنخبة الآسيوية، لكن الهلال بالضخ الملياري في الصفقات كان كفيلًا ليتوج بآسيا، ومع المستوى الذي قدمه في كأس العالم للأندية كان متوقعًا أن يحتكر كافة بطولات الموسم الجاري، ناهيك عن صفقات الشتاء".

    وأضاف: "أما الاتحاد فمنذ بداية الموسم لم يكن لديه أي مؤشرات سوى الاستنفار الجماهيري".

  • "أعدكم بكشف أسماء المتورطين في موسم الاتحاد"

    وأكد هتان النجار أنه يقوم بعملية تفتيش حاليًا خلف الكواليس، للوصول للمسؤول عن كافة القرارات التي أدت لتدهور حال الاتحاد في الموسم الجاري، بداية من رحيل المدير الفني الفرنسي لوران بلان وصولًا لمغادرة لاعب الوسط نجولو كانتي والمهاجم كريم بنزيما.

    هتان النجار استطرد: "أي شخص عاقل في الاتحاد، كان عليه الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، لكن السؤال الآن (من هو من قام بتفكيك فريق الاتحاد؛ بطل الموسم الماضي؟)، من الشخص الذي فك استقرار الفريق؟، من أقال المدرب لوران بلان بعد أولى جولات الموسم؟ .. من فكك الاتحاد هو من سمح بحدوث كل ذلك، وإذا كان الرئيس فهد سندي قد سمح بذلك فهو شريك فيما حدث للاتحاد بالموسم الجاري".

    وواصل: "هناك مجموعة أشخاص في الاتحاد، سعوا للشخصنة وتفكيك الاتحاد، فسيدفعون الثمن، والأيام المقبلة كفيلة بكشف أسمائهم .. من سمح برحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي كان لديه أهداف شخصية، وأعدكم بكشف أسمائهم يومًا ما، أنا الآن في مرحلة جمع المعلومات، فكل ما حدث في الاتحاد تصفية حسابات، وسأكشف أسماء كل من تسبب في هذا الانحدار غير اللائق للفريق".

    واختتم: "إذا ما حدث كان متعمدًا فهي كارثة، لكن ما حدث هو تصفية حسابات".


  • وماذا بعد؟

    لم يتبق في موسم الاتحاد 2025-2026 سوى ست مباريات بدوري روشن السعودي، حيث يلتقي بالتعاون، الخلود، ضمك، الاتفاق، الشباب والقادسية.

    ومن المتوقع أن يُصدر قرار بإقالة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد نهاية الموسم، مع رحيل عدد من مسؤولي النادي سواء المؤسسة الربحية أو غير الربحية.