Goal.com
مباشر
Simone Inzaghi Matthias Jaissle Ahli Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

قمة لم يتلفها "الكاف": ذكاء يايسله يعجز أمام "أسطورية" بونو .. ومن أجل الألقاب فلتذهب متعة الهلال إلى الجحيم!

الهلال إلى نهائي أغلى الكؤوس..

ليلة عصيبة، لعب فيها ياسين بونو، دور البطولة من جديد، في لعبة ركلات الترجيح، فقاد الهلال لتخطي عقبة الأهلي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بهدف لمثله، في قمة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول كلاسيكو الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء..

  • من "مكتب" الكاف إلى "ملعب" الهلال .. أفضل 48 ساعة لبونو

    "بطولات من خارج الملعب"، مصطلح قرأناه كثيرًا، خاصة في الساعات الماضية، بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال، واعتبار المغرب فائزًا باللقب.

    هناك نموذج أيضًا، في السعودية، كان بمثابة "ضربة" للأهلي، الذي افتخر لسنوات طويلة، بكونه الأكثر تتويجًا بكأس الملك، قبل أن تعلن لجنة توثيق تاريخ الكرة السعودية، عن مفاجأة تاريخية، بنقل هذا اللقب إلى الهلال، بعد سحب 5 بطولات من الراقي، بداعي أنها كانت تُلعب بنظام الدوري (المناطق)، ليتقرر نقلها إلى فئة ألقاب الدوري، بدلًا من الكأس.

    وطبقًا لذلك، فإن 5 "كؤوس ملكية"، صارت في فئة الدوري، وباتت ألقاب الأهلي في البطولة، ثمانية مقابل تسعة للهلال.

    وبينما تمكن يايسله أخيرًا في قيادة الأهلي لدور الأربعة، بعد موسمين من الخروج المبكر، كانت الآمال معقودة على رياض محرز ورفاقه، في كسر "نحس" الراقي مع أغلى الكؤوس، منذ 2016، إلا أن الهلال، الذي كان يسعى لمعادلة الرقم القياسي للأهلي في وقت سابق، بات أمام فرصة لمواصلة الابتعاد في عرشه مع كأس الملك.

    هذا لا يعني أن الهلال يفوز بالألقاب من خارج الملعب، ولكن ربما يجدر القول إن ياسين بونو يعيش 48 ساعة من أفضل مسيراته الكروية، فبعد تنصيب بلاده بطلًا لإفريقيا، جاء ليثبت بأنه جدار منيع للهلال، مارس دوره المعتاد في إنقاذ الزعيم في ركلات الترجيح.

  • الغضب الإفريقي الذي أطلق وحوش السنغال!

    كيف حال أسود التيرانجا بعد قرار الكاف، بسحب لقب كأس أمم إفريقيا؟ هل أثر الأمر عليهم بشكل معنوي؟، في الحقيقة: لا، والدليل: قمة الأهلي والهلال.

    بينما يدخل ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، المباراة محتفلًا بانتقال اللقب الإفريقي إليه ورفاقه، كانت الأنظار حول خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وإدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي.

    ويمكن القول إن كوليبالي، قدم مردودًا طيبًا للغاية، أثبت بأنه في جاهزية ذهنية كاملة لخوض مباراة الكلاسيكو، حيث كان صخرة مانعة أمام تحركات رياض محرز على الطرف أو العمق، كما نجح في اعتراض المنافس 5 كرات واسترداد الكرة "5" مرات، فضلًا عن تألقه في المواجهات الثنائية.

    أما عن إدوارد ميندي، فبينما كان الهلال يلعب بسلاح تقدم دفاع الأهلي، وإرسال الكرات الطويلة، كان الحارس السنغالي بمثابة "الليبرو"، الذي أنقذ الراقي في أكثر من لقطة، وتمكن من التصدي لثلاث كرات، جميعها داخل المنطقة.

    أما عن بونو، فرغم أن سافيتش أنقذه في لقطة، حيث أبعد الكرة من خط المرمى، إلا أن الحارس المغربي، داخل عازمًا على إكمال احتفاله في الكلاسيكو، بعدما تصدى لـ6 كرات، منها أربع داخل منطقة الجزاء.

  • لا مجال للمتعة .. وطلب إلى يايسله!

    طبقًا للمقولة التي اعتاد الجمهور والنقاد أن يقولونها عند متابعة أداء الهلال مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بأن "من يريد المتعة، عليه أن يذهب إلى السيرك"، فإن الزعيم حسم الشوط الأول، رغم أنه كان أسوأ من الأهلي، الذي فعل كل شيء، ما عدا التسجيل.

    الأهلي كان الأكثر سيطرة في أولى "45" دقيقة، من حيث كسب صراع الوسط، ولعبة التحولات والكرات الطويلة، والخطورة القادمة من الطرفين، إلا أنه أهدر كمّا كبيرًا من الفرص.

    وبينما كان ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، قد اشتهر بأنه لا يظهر خطورته قبل الشوط الثاني، فإنه مؤخرًا، بات يميل إلى فرض السيطرة في أولى 45 دقيقة، والبحث عن إنهاء المباراة مبكرًا، ما يضع كتيبة الراقي، أمام خطر التراجع البدني، وإمكانية "قلب الطاولة"، كما شاهدنا في مباراة القمة أمام القادسية، حينما حوّل تأخره من ثنائية للفوز بنتيجة (3-2).

    وبدا المردود البدني أكثر انخفاضًا بين لاعبي الأهلي، بعدما كان الراقي يستغل ذلك الأمر في الخصوم، من أجل فرض سيطرته على مجريات اللقاء، في الشوط الثاني، ولذلك، فربما كان يايسله بحاجة للعودة إلى نظامه القديم.

    ولكن، في المطلق بقي الأمر سجالًا بين الفريقين، واللذين اتفقا على عدد من النقاط، مثل الاعتماد على الكرات الطويلة إلى الأطراف، واللجوء إلى "المدافع الخامس"، بين فرانك كيسييه في الأهلي، وروبن نيفيش في الهلال.

  • شهادة ميلاد لثنائي الأهلي

    يمكن القول إن قمة الكأس، كانت بمثابة "شهادة ميلاد جديدة" لثنائي الأهلي، إنزو ميلوت و"المهاجم" فالنتين أتانجانا.

    الأول منطقي أكثر؛ نظرًا للانتقادات الكثيرة التي طالته بسبب أدواره في الملعب، التي بلغت حد المطالبة برحيله في الشتوية، ومن ثم غيابه عن آخر أربع مباريات في دوري روشن، الأمر الذي كان بمثابة "مجازفة"، بالدفع به "أساسيًا" أمام الهلال، إلا أن متوسط الميدان، قدم أدوارًا عديدة للراقي، ونجح في التحجيم من تحركات روبن نيفيش، فضلًا عن التنوع في الانتشار الهجومي والمساهمة في الكرات العرضية.

    أما الثاني، فالنتين أتانجانا، فإنه أثبت بأنه عنصر استثنائي قادر على قيادة وسط الميدان، بكل اقتدار، منذ بداية الموسم، إلا أن قمة الهلال، كانت بمثابة شهادة ميلاد على وجود أتانجانا، كـ"مهاجم"، قادر على صنع الخطورة داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي كان يعطي إيحاء في بعض الأحيان، بأن إيفان توني، كان يلعب خلف المهاجم الواعد، والذي سجل في شباك القادسية، وكاد أن يهدد مرمى ياسين بونو، في فرصة ألقيت للتسلل، أضف إليه أكثر من لقطة رائعة في افتكاك الكرات، خاصة في لقطته مع تيو هيرنانديز في الدقيقة 34.

  • الأهلي استوعب درس النصر جيدًا

    في مباراة الديربي، في يناير الماضي، سُئل المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، حول عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام مثلما يفعل لاعبو الهلال، فرد البرتغالي بقوله إن العالمي لا يملك القوة السياسية التي يملكها الزعيم، وهو التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا وعرضه لغرامة مالية.

    في لقطة ركلة جزاء الأهلي، بدا لاعبو الراقي وكأنهم استعابوا جيدًا هذا الدرس، حيث لم يستسلموا أمام محاولات سالم الدوسري وزملاء الهلال، للضغط على الحكم، الذي كان يتجه نحو مراجعة إعاقة حسان تمبكتي لإيبانيز، قبل احتسابه ركلة الجزاء، وهو الأمر الذي شاهدناه جليًا في محاولة علي مجرشي لجذب قميص تمبكتي أثناء محاولته التوجه خلف الحكم أثناء التوجه لمراجعة اللقطة عبر شاشة الفيديو.

  • صاروخ تيو لا يكسر اللعنة .. ورقم مميز لتوني

    قدم تيو هيرنانديز، ظهير الهلال، هدفًا رائعًا ربما لو أن هناك جائزة لأفضل هدف في الموسم، في جميع المسابقات، لنافس عليها بقوة، بعد قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك ميندي.

    ولكن، رغم أن ظهير ميلان السابق، سجل 7 أهداف مع الهلال، قبل قذيفته في أغلى الكؤوس، فإن الأهلي هو المنافس الوحيد الذي سجل هيرنانديز في شباكه، ولم تنتهِ المباراة بنتيجة الفوز، بعدما سجل أمامه في مباراة التعادل (3-3) في دوري روشن، ثم تعادل الفريقان في الوقت الأصلي من نصف نهائي الكأس.

    أما عن إيفان توني، فإنه يواصل ترك بصمته المميزة، على مدار الموسم الحالي "2025-2026"، وفي الهلال بصورة خاصة، حيث تمكن الإنجليزي من هز شباك الزعيم في 3 بطولات مختلفة - حتى الآن -..

    * 5 أهداف في دوري روشن السعودي.

    * هدف في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * هدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • كلمة أخيرة..

    يمكن القول إن الأفضل فنيًا خسر، والهلال - كعادته مع إنزاجي - خرج بالأهم وهو الانتصار، وكتيبة يايسله دفعت ثمن الإهدار الكبير للفرص، في مباراة فسدت فيها هدايا جالينو، وكان توني أحد أضعف اللاعبين في المباراة.

    بونو كتب فصلًا جديدًا في تاريخه مع الهلال، ولكن هذا لا يمنع أن الزعيم لا يزال يعاني، خاصة على المستوى الهجومي، فيما لعب الدفاع دورًا كبيرًا في حسم المواجهة.

    في شهر مارس، تعرض الأهلي لضربتين موجعتين، التراجع للمركز الثالث في دوري روشن، والخروج من كأس الملك، فهل تؤثر تلك الضربات على حلم الراقي، في الخروج بالألقاب، في نهاية الموسم؟

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
ضمك crest
ضمك
ضمك
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
التعاون crest
التعاون
التعاون
0