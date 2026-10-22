دراسة "الأسوأ في العالم" جرس إنذار: تجميع النجوم ليس حلًا .. أنت تملك كنزًا يا الهلال فلا تظلم البريكان بحمل راية الدوسري!

افتح سيناريو الهلال، مشهد "ليل خارجي"، الدقيقة 90 في مباراة الحزم، سالم الدوسري يشارك بديلًا، إنزاجي يحيّر الجماهير، هل بات ذلك مصير القائد أم عودة تدريجية من الإصابة؟ وما بين هذا وذاك، تقارير تفيد بأن الزعيم سيغري فراس البريكان، مهاجم الأهلي، للانضمام إلى صفوفه بعد دخول الفترة الحرة، وكأن السباق لن يحدث فقط على جائزة أفضل لاعب في آسيا، ولكن أيضًا على مقعد "النجم المحلي الأول" في قلعة الأزرق.

الإعلامي عبد العزيز المريسل، يذكر بأن الهلال سيسعى وراء فراس البريكان، بإغرائه بالمال من أجل التوقيع، بداعي علمه بوجود نقص كبير في جودة اللاعب المحلي، ويرجّح بأن البريكان لن يكون هدف الزعيم الوحيد، بل إنه يريد أيضًا التعاقد مع همام الهمامي، موهبة الشباب.

كلاهما فاز بجائزة في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، البريكان كهداف البطولة، والهمامي كأفضل لاعب، وبخلاف ذلك، فإن محمد العويس، المتوّج بجائزة أفضل حارس، متواجد بالفعل في الهلال، ولكن على مقاعد البدلاء.

ليكن حديثنا حول فراس البريكان، هل سيكون بالفعل الصفقة التي يحتاج إليها الهلال؟