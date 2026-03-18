أجبرت إنزاجي على المجازفة .. الإصابات تنهش جدار الهلال "الدفاعي" في كلاسيكو الأهلي!

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، ضربة موجعة، بإصابة اثنين من نجوم الزعيم، في مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي.

قمة كروية في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، تجمع بين الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء بجدة، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.