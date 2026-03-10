قد يحتاج لعملية جراحية .. الإصابة تدفع نجم الهلال للسفر إلى فرنسا

شارك لاعب الوسط البرتغالي أمس الثلاثاء، في الجزء الأول من الحصة التدريبية للهلال، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

وعانى نيفيش من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبًا، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

على جانب آخر، غادر المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك ظهر أمس الثلاثاء، مدينة الرياض متجهًا إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول بالتنسيق مع الجهاز الطبي للهلال.

وعانى المدافع التركي خلال الفترة الماضية من إصابة في عضلات أسفل البطن، لا تزال تؤثر عليه.