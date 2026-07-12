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محمود خالد

هبّت رياح التغيير: الهلال يرد رسميًا على عرض أياكس لضم ليوناردو .. صراع من أجل مالكوم وسالم يرفض الرحيل!

انتقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
ماركوس ليوناردو
مالكوم
داروين نونيز
رافينيا
سالم الدوسري
أياكس

وبدأت عاصفة التغيير في الهلال..

وبدأت ثورة التغيير في نادي الهلال، في ظل الحديث عن "تخمة" الأجانب، والاتجاه نحو الاستغناء عن عدد من لاعبيه، في فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تنفيذ وعد الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف الفترة الماضية بأنها "هدوء ما قبل العاصفة".

الهلال امتلك 16 لاعبًا أجنبيًا مع دخول النصف الثاني من موسم 2025-2026، والمحصّلة كانت الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، على يد السد القطري بركلات الترجيح.

ومع تعميم الاتحاد السعودي على أندية دوري روشن، بأن قرار قيد الأجانب الثمانية في القائمة المحلية، مستمر في الموسم الجديد، كان لزامًا على نادي الهلال، أن يتخذ قرار رحيل عدد من لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يحسم موقفه من عرض أياكس

    وأفادت تقارير إعلامية بأن نادي أياكس الهولندي قد توصل لاتفاق مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، من أجل الانتقال إليه في الفترة الصيفية، ليتم توجيه دفة المفاوضات إلى نادي الهلال.

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي حمد الصويلحي، المُقرب من البيت الهلالي، أن الإدارة أعطت الموافقة رسميًا لنادي أياكس على إتمام صفقة ماركوس ليوناردو، بقيمة تقارب الـ20 مليون يورو، مع حصول الهلال على نسبة من بيع عقد اللاعب مستقبلًا، مضيفًا أن البرازيلي يخضع حاليًا للفحص الطبي قبل توقيع عقده مع ناديه الجديد.

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  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    صراع من أجل مالكوم .. والهلال يتجه للموافقة

    من ناحية أخرى، ذكر موقع 365Scores، بأن الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، بات على بعد خطوات من الانتقال إلى الدوري التركي، بعد الاتفاق على البنود الشخصية، فيما يتبقى الاتفاق مع الهلال على التفاصيل المالية، دون تحديد هوية ناديه الجديد.

    ورغم ذلك، إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" قد كشفت الستار عن صراع من أجل مالكوم، بين ناديي فنربخشة التركي والسد القطري.

    وفي ظل تبقي موسم واحد في عقد مالكوم مع الهلال، فإن الإدارة تتجه نحو الموافقة على بيع واحد من أبرز نجومها الأجانب، قبل دخوله الفترة الحرة، التي تسمح لأي نادٍ بالاتفاق معه دون العودة لإدارة ناديه.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    ما ينتظر داروين نونيز وحارس الهلال

    أما عن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، الذي تم استبعاده من القائمة المحلية في يناير الماضي، فقد بات خارج حسابات إدارة الزعيم، على الرغم من تواجده في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، حيث تقوم الإدارة بدراسة العروض المقدمة إليه، سواءً بالإعارة أو البيع النهائي.

    وفي ظل الحديث عن إتمام الاتفاق مع الحارس محمد العويس، الذي خاض موسمًا مع نادي العلا، فإن الفرنسي ماتيو باتوييه، بات بنسبة كبيرة خارج حسابات الهلال أيضًا في الصيف، فيما يتجه النادي نحو تعويضه بالتعاقد مع ظهير أيمن أجنبي من فئة المواليد، بطلب من المدير الفني سيموني إنزاجي.

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    رافينيا مقابل كانسيلو

    وكانت صحيفة "سبورت" قد كشفت عن إخطار الهلال، لنادي برشلونة، صراحة، برغبته الشديدة من في التعاقد مع رافينيا، لتتجه المؤشرات حول "صفقة تبادلية محتملة"، تتضمن بقاء جواو كانسيلو في قلعة البلوجرانا بشكل نهائي.

    وفي سياق متصل، قال الصحفي فابريتسيو رومانو، إن رغبة الهلال الجامحة في ضم رافينيا، يقابلها حالة من التحفظ تجاه فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

    وأوضح أن اللاعب يريد البقاء لمدة موسم واحد على الأقل في كامب نو، وبعدها قد يكون منفتحًا على فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني في صيف 2027.

    ومن جانبه، يقضي رافينيا حاليًا إجازته الصيفية، بعد خروج البرازيل من دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، ولم يُظهر أي اهتمام تجاه العرض السعودي حتى الآن.

    ومن المقرر أن ينتظر برشلونة عقد جلسة أخيرة مع اللاعب عند عودته، ووقتها سيتم حسم مصيره تمامًا، سواء بالبقاء، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في السعودية.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    وماذا عن سالم الدوسري؟

    وفي ظل الحديث سابقًا عن وجود خيارات من قِبل الإدارة لسالم الدوسري، بين البقاء في الملاعب لموسم آخر مع الهلال، أو التوجه للعمل الإداري، فإن الدوسري أكد بقاءه في قلعة الزعيم، بعدما رفض جميع العروض المُقدمة إليه.

    الدوسري لا يزال يملك تحديًا مع الهلال، لإثبات قدرته على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد، في ظل الجدل الدائر حول تراجع مستواه مع إنزاجي، وكذلك عدم تقديم المستوى المأمول في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تأكد فيه عدم وجود أي نية لدى سالم بالاعتزال الدولي في تلك المرحلة.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    صفقات مطلوبة

    وكانت صحيفة "اليوم"، قد أشارت إلى تقدم الهلال بعرض لضم الثنائي المغربي إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي، حيث عرض الزعيم رسميًا، التعاقد مع أخوماش لمدة 5 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، لإقناعه بمغادرة فياريال، كما يتابع عن كثب، جناح ريال بيتيس، فيما تبقى الموافقة مرهونة بحسم المنافسة مع الأندية الأوروبية التي تطمح لضم اللاعبين في الصيف.

    الجدير بالذكر أن الهلال أعلن رسميًا عن تعاقده مع الثنائي صبري دهل وعبد الله العنزي، من صفوف الفيحاء والفتح، لمدة 5 مواسم، فيما قرر توجيه الشكر إلى عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية.

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